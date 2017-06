19 июня 2017 г. Редакция | The New York Times Опасное безразличие Трампа к России "Иностранная держава-соперница устраивает агрессивную кибератаку на Соединенные Штаты, вмешиваясь в президентские выборы 2016 года, и, по всем признакам, собирается вернуться с добавкой - а президенту Трампу, похоже, все равно", - негодует редакция The New York Times. "Беспрецедентный характер российской атаки затерялся посреди бушующего хаоса последних недель, но так не должно быть. Американские спецслужбы пришли к заключению, что Россия взяла на мушку целостность американской демократии, и все же верховный главнокомандующий, уже почти пять месяцев занимающий свой пост, похоже, совсем не встревожен этой угрозой нашей национальной безопасности. Единственный аспект российской истории, который привлекает его внимание - угроза, которую она представляет неоспоримой вроде бы легитимности его победы на выборах". "Если бы не продолжающееся расследование возможного сговора между штабом Трампа и русскими - и того, не препятствует ли сам Трамп этому расследованию, - новость о безразличии президента попала бы на первые полосы газет", - полагают журналисты. "Другими словами, судя по тому, насколько Трамп допускает идею российской атаки, он, похоже, думает, что дело только в нем. "Одержимость" ею, по его словам, вызвана демократами, расстроенными поражением на выборах, в которых они рассчитывали победить", - говорится в статье. "Даже если в ходе расследований не найдется свидетельств того, что штаб Трампа сговорился с русскими, отказ президента признать правду об этой атаке на нашу демократию - это отрицание реальности, которое делает нашу страну уязвимой для более вредоносных атак. По-настоящему одержим тут сам Трамп - своим брендом, и это отвлекает его от самой важной обязанности - защищать страну", - утверждает издание. Источник: The New York Times