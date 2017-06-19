Михаил Ходорковский: "воровской барон" или борец за свободу?

"Жизнь у нас у всех конечна, какой смысл постоянно бояться", - заявил 53-летний Михаил Ходорковский, отвечая на вопрос Neue Zeurcher Zeitung, не боится ли он быть убитым в Лондоне путинскими приспешниками.

"В прошлом самый успешный российский предприниматель сегодня занимается далеко не безопасными вещами. Его фонд "Открытая Россия" поддерживает российское гражданское общество и подталкивает его к критическому переосмыслению распространяемых правящим режимом мифов. Посредством соцсетей и интернета он и его сторонники стараются показать, что лучшая альтернатива нынешнему контрреволюционному курсу путинской России существует", - передает автор публикации слова бывшего нефтяного магната.

За свою деятельность на поприще борьбы за свободу и рыночную экономику Михаил Ходорковский был награжден в конце минувшей недели медалью Фонда имени Фридриха Хайека. "Но не превращает ли эта награда в борца за свободу "воровского барона"?" - задается вопросом автор.

По словам самого Ходорковского, после того как Горбачев начал реформировать систему, представился шанс, который нельзя было упускать. Ему было 24, и молодые адаптировались лучше. Первые деньги удалось заработать на бартере, затем они стали скупать части компаний в рамках ваучерной приватизации, им удалось воспользоваться имевшимися связями и тем, что больших денег тогда в стране ни у кого не было, а политики не хотели продавать крупные компании иностранцам. "Ходорковский убежден, - отмечает журналист, - что в то время было необходимо передать бразды правления в компаниях новым людям, мыслящим рыночными категориями".

Сегодня он считает, что тогда надо было приложить больше усилий для того, чтобы объяснить широким слоям населения основы рыночной экономики, а также более активно выступить против войны в Чечне и превращения парламентской демократии в президентскую систему, передает издание.

Когда сегодня молодежь в российских городах выходит на улицу и подвергается задержаниям, организация Ходорковского пытается оказывать задержанным юридическую помощь. Путин понимает свободу как хаос, грязные улицы и раскол, говорит Ходорковский. По его мнению, Путин мыслит в советских милитаристских категориях и хочет, чтобы все ходили строем. "Однако управлять ему становится все труднее по трем причинам", - считает собеседник издания.

"Во-первых, поскольку он не понимает, что молодежь в России не хочет мириться с тем, что режим в советской манере ограничивает индивидуальную свободу. Во-вторых, из-за роста недовольства, связанного с бессовестно высоким уровнем коррупции. И в-третьих, поскольку Путин купил лояльность номенклатуры, позволив ее представителям бесстыдно обогащаться, попирая нормы правовой государственности. Однако номенклатура понимает, что это ее слабое место, а Путин становится старше. Она начинает искать преемника, это порождает двойную лояльность и ведет к нестабильности системы изнутри", - сказал Ходорковский.

Ходорковский опасается, что ситуация может дойти до силовых решений, однако уверен, что "молодое поколение приведет Россию обратно к Европе, к парламентской демократии, к укреплению рыночной экономики и конкуренции", передает издание.