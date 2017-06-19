Санкции против России: Белый дом планирует надавить на республиканцев из Палаты представителей

"По словам одного высокопоставленного чиновника администрации, Белый дом планирует поработать вместе с республиканцами из Палаты представителей США над благоприятными для администрации США поправками к постановлению Сената", - сообщает Politico в статье, опубликованной в субботу. Журналисты Элейна Шор и Мэттью Нуссбаум пишут о постановлении: принятое подавляющим большинством голосов от обеих партий, оно "налагает новые санкции на Россию и ограничивает способность Трампа смягчать наказание для Москвы".

"Белый дом опасается, что это постановление свяжет ему руки в области российско-американских отношений", - пишут журналисты. Но сенаторы-демократы страшатся, что Белый дом чересчур рьяно постарается сохранить свою способность общаться с Россией, а также попробует "обезвредить" постановление о санкциях.

Издание сообщает: неназванный "чиновник администрации подчеркнул, что Белый дом поддерживает санкции в отношении России и что политические последствия потенциального вето пока не обсуждались. В то время как Госдепартамент активно взаимодействует с законодателями, Белый дом уверен, что в Палате представителей у него есть союзники, которые тоже обеспокоены перспективой разрыва с прецедентами и тем, что контроль, который сейчас имеет над санкциями исполнительная власть, будет ограничен".

"Пока неясно, как республиканцы из Палаты представителей примут возможные просьбы Белого дома частично восстановить контроль Трампа над санкциями", - пишут авторы.

Но сенаторы-демократы опасаются, что Трамп сорвет постановление о санкциях.

"Если это постановление будет смягчено, мы вернемся к этому моменту и спросим: "Как мог иметь место такой компромисс с Россией?" - сказал в интервью сенатор-демократ Ричард Блументаль.

Сенатор-демократ Шеррод Браун "слышал, что администрация Трампа обращается к членам Палаты представителей, чтобы "притормозить это, заблокировать это" [постановление], сказал он Politico.

В начале прошлой недели сенатор-республиканец Боб Коркер предсказал, что Трамп не наложит вето на пакет санкций, который будет представлен ему на подпись.

Однако госсекретарь Тиллерсон выразил недовольство какими бы то ни было постановлениями о санкциях, которые вынудят США "закрыть каналы" в отношениях с Россией.

По мнению издания, Сенат США уменьшил риск того, что президент Трамп наложит вето на постановление о санкциях, а именно, "прикрепил "российский пакет" к постановлению о санкциях в отношении Ирана, которое пользуется поддержкой обеих фракций и администрации США".