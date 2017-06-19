Глава МИД Украины: "Я думаю, Россия пойдет на подрывные действия"

В интервью австрийскому изданию Profil министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит о возможных попытках Путина повлиять на выборы в Национальный совет Австрии посредством финансирования и пропаганды, о смысле антироссийских санкций и преимуществах членства Украины в НАТО.

"Отмена визового режима с ЕС стала для нас, украинцев, важным результатом в плане принадлежности к Европе. (...) Восприятие Украины в ЕС коренным образом поменялось за три года, прошедшие после протестов на Майдане, причем в лучшую сторону. Налицо поддержка. Но достаточно ли Евросоюз делает для Украины? Возможно, не совсем", - заметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Климкина, Украина "продолжает идти по пути демократического европейского государства. (...) Идея Владимира Путина по восстановлению старой советской империи потерпела окончательное поражение на Украине. После войны, которую Россия, нарушив международное право, начала против нас, украинцы больше никогда не захотят жить в условиях доминирования России. Украина больше не доверяет решениям Путина. Мы выбрали другое направление".

"Санкции (против России. - Прим. ред.) нужны нам не в качестве стратегии, а как инструмент, помогающий принудить Россию выполнить условия Минских договоренностей и отказаться от оккупации Крыма. Как только русские оставят Донбасс, можно будет постепенно уйти от санкций. Мы не против. Мы поддерживаем идею о размещении международных наблюдателей - из ОБСЕ и ООН - но только не русских", - подчеркнул министр.

Комментируя заявления канцлера Австрии Кристиана Керна об отмене антироссийских санкций, Климкин указал, что "австрийские компании хотели бы отмены санкций, чтобы иметь возможность вернуться к прибыльному бизнесу с Россией, но ситуация в России изменилась. Несколько лет назад австрийские компании хорошо зарабатывали там - но тогда баррель нефти стоил 100 долларов и больше. Ошибается тот, кто считает, что в экономическом плане можно вернуться в те времена, как только санкции отменят. Кроме того, речь идет не только о нас - речь и о том, опирается ли Европа все еще на (правовой) фундамент и будет ли впредь терпеть агрессивные действия со стороны России".

На вопрос, какие именно действия России могут предотвратить санкции, Климкин ответил: "Россия агрессивно и неприкрыто вмешивалась в предвыборные кампании на Западе. Теперь на очереди Австрия. Санкции - единственное средство защиты и линия, разделяющая добро и зло, которую провел Запад в ответ на нарушение Россией всех возможных договоров. Без санкций не будет разницы между международным правом и беззаконием. И это могло бы стать признаком совершенно другой, слабой Европы".

"Австрия имеет для Путина существенное значение, - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства. - Он усматривает здесь шанс ослабить весь европейский проект. Никто не знает, что случится дальше в этой войне, которую ведет Россия. Россия ведет против нас гибридную войну. (...) Многие в Европе еще не верят в реальность угрозы - на Украине все было так же пять лет назад. (...) Если бы мы уже тогда внимательно слушали, что говорит Россия, мы могли бы распознать признаки надвигающейся войны. Сегодня я советую Европе: учитесь на наших ошибках".

По мнению Климкина, вмешательство России в предвыборную кампанию в Австрии может произойти "посредством финансирования или распространения фейковых новостей, пропаганды, кибервойны. (...) Я думаю, Россия пойдет на подрывные действия в ходе избирательной кампании в Австрии. Многие мои друзья в США долгое время не верили в то, что Россия может вмешаться в ход президентской кампании в Соединенных Штатах. С Россией вы должны быть готовы ко всему - для Кремля правил не существует".

"Путин хочет передела мира и контроля над Европой. Для этого ему необходимо подорвать демократические и независимые структуры. Евросоюз опасен для него, поскольку отстаивает определенную идею. У Путина нет никакой идеи, которая была бы привлекательна для других стран. От России отвернулась даже Украина. Путин хочет, чтобы каждый думал только о себе, рассуждал категориями выгоды - тогда он победит. Победить ему мешает лишь Евросоюз - олицетворение западной идеи", - уверен Климкин.

"Когда Россия напала на нас, мы не входили ни в какой блок, де факто сохраняли нейтралитет - эту ошибку мы больше не повторим, - ответил министр иностранных дел на вопрос корреспондента о возможном вступлении Украины в НАТО. - НАТО - оборонный альянс, основанный на демократических ценностях. Мы разделяем их, и мы важны для НАТО. (...) Вступление в альянс - наша цель. Путин хочет дестабилизировать Украину и поставить крест на проекте по становлению Украины как эффективной европейской и демократической страны".