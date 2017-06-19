В Германии начинается процесс по "делу девочки Лизы"

Во вторник в суде района Берлин-Тиргартен начнут рассматривать дело 24-летнего молодого человека, которого обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетними и производстве детской порнографии, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Житель Берлина имел сексуальную связь с 13-летней российской немкой из района Марцан. Сексуальная связь, о которой ученица рассказала в полиции, произошла по обоюдному согласию, но обвиняемому было известно о возрасте девочки.

Как сообщает издание, изначально немецкая полиция расследовала другое дело, связанное с девочкой Лизой: в январе 2016 года она утверждала, что ее якобы похитили и изнасиловали выходцы из южных стран. Тогда в дело вмешался даже глава российского МИДа Сергей Лавров, обвинивший немецкие власти в замалчивании этой истории. Но оказалось, что все произошло по-другому.

Лиза, как отмечает издание, пропала по пути в школу, после чего родители написали заявление в полицию и расклеили объявления об исчезновении ребенка. На следующий день девочка объявилась и объяснила свое 30-часовое отсутствие якобы произошедшим преступлением, в ходе которого трое "южан" увезли ее на машине и многократно насиловали в своей квартире. Слухи об этом "преступлении" распространились по соцсетям и вызвали волну возмущения. В результате в Берлине и других городах Германии сотни российских немцев и праворадикалов вышли на улицы с протестом.

Несмотря на то, что впоследствии полиция установила, что никакого изнасилования не было, пропаганда и обвинения продолжались в течение нескольких недель. Благодаря данным с мобильного телефона следователям, как добавляет издание, удалось установить, что девочка провела ту ночь в квартире у своего взрослого друга, а спряталась она там из-за проблем в школе.