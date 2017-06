19 июня 2017 г. Редакция | The Times Разыскивается: живым или мертвым Россия не случайно проявила осторожность, объявляя о возможном уничтожении самого разыскиваемого человека в мире, Абу-Бакра аль-Багдади, пишет в редакционной статье The Times. "За последние три года о гибели или ранениях лидера террористической группировки "Исламское государство"* объявлялось несколько раз. Как и в случае с Усамой бен Ладеном, неопределенность по поводу его местонахождения и состояния здоровья добавляет ему таинственности. Однако, если Багдади был действительно сражен авиаударом в Сирии, это может оказаться существенным ударом для группировки, которая под его руководством занималась убийствами и устраивала беспорядки далеко за пределами Ближнего Востока", - пишет издание. Тем не менее, война против "Исламского государства"* будет длиться целое поколение, потому что у него есть три взаимосвязанных принципа, говорится в статье. Во-первых, оно пытается изображать реальное государство, которое выдает паспорта, собирает налоги и оказывает базовые услуги своим "гражданам". При этом ИГИЛ* является также международным джихадистским движением с филиалами и неофициальными подразделениями примерно в 50 странах. Отслеживание распространения ИГИЛ* станет одной из основных задач органов безопасности во всем мире в ближайшее десятилетие. И, наконец, ИГИЛ* - это идея, извращенное представление, которое может "вдохновлять" воинов джихада и одиночных террористов еще долгие годы. Кампания против "Исламского государства"* на Ближнем Востоке может навредить его видимым успехам, но его зловещая риторика будет подтачивать саму структуру нашего общества, заключает The Times. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Times