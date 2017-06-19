Лидер "Альтернативы для Германии": "Крым всегда был исконно российской территорией"

Зампредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александр Гауланд на партийном съезде в Карлсруэ призвал к отмене санкций в отношении России и к пониманию политики российского президента Владимира Путина, сообщает газета Die Welt.

"Санкции - это всегда ошибочный путь, они ошибочны с политической точки зрения, и они не вернут ни кусочка Крыма", - заявил политик. По его словам, "Крым всегда был исконно российской территорией, и он не сможет вернуться к Украине".

Также Гауланд раскритиковал то, что после распада Советского Союза Запад не воспользовался возможностью построения нового миропорядка вместе с Россией, и потребовал "понять политику Путина в связи с продвижением НАТО на Восток". "Нам, немцам, всегда было хорошо, когда мы поддерживали хорошие отношения с Россией", - подчеркнул он.

Согласно опросам общественного мнения, в настоящее время АдГ может рассчитывать на выборах в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября, на 9% голосов, что позволит партии впервые пройти в Бундестаг, добавляет корреспондент.