Как Путин противостоит агрессивным футбольным фанатам и критикам

Масштабное присутствие сотрудников правоохранительных органов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где, как и в Сочи, пройдут матчи Кубка конфедераций, начинается в аэропорту и заканчивается на стадионе. "Для контроля людей и транспортных средств применяются сканеры и другое современное рентгенографическое оборудование. В одной только Москве уровень безопасности повышается за счет нескольких тысяч дополнительных камер, существенных ограничений движения наземного транспорта и ношения оружия по всей стране. Команды находятся под охраной вооруженных до зубов сотрудников элитных спецподразделений, футболисты передвигаются в сопровождении бронированного автотранспорта", - сообщает Die Welt.

Как добавляет глава службы безопасности ФИФА Гельмут Шпан, "вокруг каждого стадиона расположено по четыре кольца безопасности - в каждом из них происходит свой досмотр".

"Еще более эффективными стали меры, предпринятые загодя: с их помощью удалось изолировать или заставить замолчать не только террористов и склонных к агрессии футбольных фанатов, но и критиков и политических оппонентов. (...) Президент Владимир Путин назначил себя председателем наблюдательного совета организационного комитета предстоящего ЧМ - двойная функция, позволяющая осуществлять контроль напрямую, объединяя в себе приятное с полезным", - комментируют авторы.

"Президентский указ, согласно которому ФСБ может запретить или разогнать любой митинг или демонстрацию, официально был задуман как инструмент по обеспечению безопасности в ходе проведения футбольных турниров. И только несколько дней назад снова стало понятно, насколько расплывчатыми могут быть границы, когда в ходе акций протеста по всей стране было задержано более тысячи человек", - говорится в статье.

С российской точки зрения, здесь важен результат. "Сегодня не существует непосредственной угрозы для участников и гостей", - не без гордости замечает высокопоставленный сотрудник ФСБ Алексей Лаврищев. Его команда, пишет Die Welt, обеспечивала безопасность в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году.

"Русским удалось минимизировать активность террористического подполья на Северном Кавказе. Многие джихадисты начиная с 2014 года уехали на Ближний Восток, большая часть террористических ячеек была ликвидирована. Однако теракт в метро Санкт-Петербурга в начале апреля, унесший жизни 16 человек, говорит о том, что риск можно снизить еще больше".

Для спецслужб, замечают авторы, терроризм представляет собой самую актуальную тему. Однако после инцидентов в Марселе в ходе ЧЕ-2016 по футболу снова актуальной стала и тема противодействия агрессивным футбольным болельщикам.

По всей видимости, русским удалось пока справиться с этой проблемой, говорится в статье. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал ФИФА "сделать все возможное для того, чтобы предотвратить инциденты, подобные марсельским".

"В ближайшие месяцы ожидается интенсификация сотрудничества с британскими ведомствами. Как и в ходе игр во Франции, по информации издания, нескольким сотням английских фанатов и на этот раз было отказано в выезде". Свой вклад должна внести и ценовая политика: если местный фанат заплатил за билет около 18 евро, то иностранец раскошелился на сумму в 6, а то и в 10 раз больше, пишут авторы.

Следующим препятствием становится так называемый фанатский ID. Билеты, поясняет издание, персонифицируются и продаются вместе с так называемым фанатским паспортом. "Хотя он и освобождает болельщиков от необходимости получать визу, однако открывает спецслужбам доступ к личным данным, таким, как нарушение закона в прошлом". Футбольным хулиганам, по российским законам, грозят серьезные тюремные сроки.

Как замечают авторы публикации, по некоторым данным, местные футбольные фанаты были предупреждены о том, что не стоит пытаться устраивать погромы, аналогичные французским. В последнее время, пишет издание, хорошо организованные, профессионально обученные и не пугающиеся представителей СМИ футбольные хулиганы избегают публичных комментариев. Еще в начале года один из агрессивных фанатов радовался: "Каждый из нас рад, что ЧМ пройдет в России. Никуда не надо ехать, чтобы повеселиться". Другой обещал, что на английских болельщиков "обязательно будут организованы нападения".

По мнению Гельмута Шпана, до этого все-таки не дойдет: "Несомненно, следует обозначить границы дозволенного для этих лиц. Я уверен, что российские ведомства здесь сработают профессионально". "Вызов состоит в соблюдении баланса: обеспечение безопасности при минимально возможных ограничениях. Кубок Конфедераций становится генеральной репетицией (предстоящего ЧМ) и в этом смысле", - говорит представитель службы безопасности ФИФА.