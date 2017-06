19 июня 2017 г. Розалинд Хельдерман, Том Хамбургер и Рейчел Вейнер | The Washington Post На пике напряженности вокруг России глава штаба Трампа Манафорт встретился с партнером по бизнесу из Украины "В августе, в то время как возрастала напряженность вокруг роли России в американской президентской гонке, глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт встретился за ужином с бизнес-партнером из Украины, который некогда работал в российской армии, - пишут Розалинд Хельдерман, Том Хамбургер и Рейчел Вейнер в американском издании The Washington Post. - Константин Килимник, который выучил английский в военном университете, каковой некоторые эксперты считают тренировочной площадкой для российских шпионов, помогал в управлении украинским офисом международной политической консалтинговой практики Манафорта на протяжении десяти лет". В Grand Havana Room, одном из самых эксклюзивных сигарных баров Нью-Йорка, давние знакомые "говорили о счетах, неоплаченных нашими клиентами, об общей ситуации на Украине... и о текущих новостях", включая президентскую кампанию, пишет издание со ссылкой на заявление Килимника, где тот представил наиподробнейший рассказ о своих взаимодействиях с бывшим советником Трампа. Килимник, который передал письменное заявление газете через адвоката Манафорта, заявил, что ранее неизвестный ужин был одной из двух встреч, которые у него состоялись с Манафортом во время визитов в США в течение пяти месяцев, что Манафорт проработал на Трампа. "Первая встреча была в начале мая 2016 года, примерно за две недели до того, как советник Трампа был повышен до главы штаба". Августовский же обед, говорится далее, состоялся примерно за две недели до того, как Манафорт ушел в отставку под давлением на фоне сообщений о том, что он получал неподобающие платежи за свою политическую работу на Украине - эти обвинения он отрицает. "Килимник является лицом, представляющим интерес для расследователей в Комитете по разведке Сената, который проверяет возможные связи между штабом Трампа и Россией", - рассказал газете один человек, осведомленный о расследовании. "Также имя Килимника появилось этой весной в ранее нераскрытой повестке в суд, выписанной по запросу федеральных следователей, ищущих информацию, "касающуюся контрактов на работу, контактов или других документов корреспонденции", связанную с примерно двумя дюжинами людей и бизнесов, которые, как кажется, имели отношение к Манафорту или его жене, включая ряд людей, работавших с Манафортом в Киеве", - информируют авторы. В повестке не уточнялось, связана ли она с расследованием ФБР касательно российского вмешательства в американские выборы или с отдельным расследованием, касающимся бизнес-активности Манафорта". "На Украине политические соперники Килимника заявили, что он мог работать с российской разведкой, - говорится в статье. - Американские чиновники такого обвинения не предъявляли". Сам Килимник опроверг эти обвинения, заявив газете в письменном заявлении, что он "никак не связан с российской или другой разведкой". По словам Килимника, его встречи с Манафортом были "частными визитами", которые "не были никоим образом связаны с политикой или американской президентской кампанией". "Он сказал, что не встречался с Трампом или другими членами штаба, - передают авторы. - Как бы то ни было, он заявил, что их встречи включали разговоры, "связанные с восприятием американской президентской кампании на Украине". Килимник также рассказал, что он вырос на юго-восточной Украине, когда она была частью СССР. "Он сказал, что переехал в Москву в 1987 году, когда ему было 17 лет, и записался в Военный университет Минобороны, элитную академию для подготовки военных переводчиков, - пишет издание. - Килимник заявил, что его обучали английскому и шведскому и что он провел начало 1990-х на службе в качестве военного переводчика, в том числе в 1993 году он работал в торговой миссии российской компании, занимающейся вооружениями". Марк Галеотти, специалист по российским спецслужбам в Институте международных отношений в Праге, заявил изданию, что вуз, где обучался Килимник, - это одна из "излюбленных площадок для вербовки" ГРУ. "В 1995 году, - говорится далее, - на фоне неопределенности в постсоветской экономике, Килимник рассказал, что он нуждался в деньгах и начал работать переводчиком в Международном республиканском институте (IRI), группе, продвигающей демократию и аффилированной с американской Республиканской партией". В 2005 году политический консультант Фил Гриффин, который нанял Килимника на работу в IRI и уехал из Москвы, чтобы работать на Манафорта на Украине, позвал Килимника к себе там присоединиться, как рассказали оба мужчины. "Люди, знакомые с работой Килимника на Манафорта на Украине, рассказывают, что его задания включали встречи с могущественными украинскими политиками. Кроме того, он являлся связующим звеном с российским алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской, который близок к Путину и занимался бизнесом с Манафортом", - сообщают журналисты. Представитель Дерипаски не ответил на запрос издания о комментарии. "В августе Владимир Арьев, украинский депутат, который представляет партию, противостоявшую клиентам Манафорта, потребовал, чтобы генеральный прокурор Украины расследовал, работал ли Килимник на российские разведслужбы", - добавляют авторы. Другие отзывались о Килимнике скорее как о приверженце Вашингтона, а не Москвы, говорится далее. "Олег Волошин, который работал представителем МИД Украины при Януковиче, сказал, что Манафорт и Килимник подталкивали Януковича скорее к союзу с Европой, чем с Россией, что разозлило некоторых в партии Януковича". "Он не работает на русских, - передают авторы слова эксперта по внешней политике, близкого к республиканцам, который тогда работал на Украине. - Если уж на то пошло, он работает на нас". При участии Элис Крайтс, Девлина Барретта и Мэтта Запотоски в Вашингтоне и Эндрю Рота в Москве Источник: The Washington Post