19 июня 2017 г. Редакция | The Washington Post Конгресс не ударил в грязь лицом в вопросе по Ирану и России "Конгресс редко берет на себя инициативу в международных отношениях, но сенаторы от обеих партий не ударили в грязь лицом в последние недели, продемонстрировав необычайно независимую и рациональную ответную реакцию на смятение, внесенное администрацией президента Трампа. Последние голосования и слушания являются долгожданным признаком того, что Конгресс способен действовать как ответственный противовес эксцентричным импульсам Трампа", - говорится в редакционной статье The Washington Post, опубликованной в выходные. "На прошлой неделе Сенат проголосовал в соотношении 98 к 2 - часто ли такое бывает? - за первый крупный внешнеполитический законопроект, рассмотренный палатой в этом году. Документ усиливает санкции против Ирана и России", - пишет издание. "Законопроект, пользующийся двухпартийной поддержкой, лишает Трампа возможности снять санкции с России без одобрения Конгресса и вводит новые меры в сфере экспорта российских энергоносителей. В последнее время велось немало споров, были ли действия путинских хакеров против США в прошлом году разумным шагом для него и для России, - голосование в Сенате позволяет предположить, что они имеют весьма негативные последствия", - говорится в статье. Источник: The Washington Post