19 июня 2017 г. Натан Ходж, Джулиан Барнс | The Wall Street Journal Новая холодная война столкнула американского генерала с его давним российским противником "Четверть века спустя после окончания холодной войны американские и российские танковые формирования снова занимают боевые позиции", - пишут журналисты Натан Ходж и Джулиан Барнс в The Wall Street Journal. "Этой весной НАТО разместило вооруженные силы на российской границе, где они проводят ежедневные учения от Польши до Эстонии. Менее чем в 100 милях оттуда силы Москвы готовятся к крупномасштабным маневрам осенью, которые должны продемонстрировать обновленную мощь страны, в том числе военной техники и усовершенствованной тактики, задачей которой является озадачить Запад в случае столкновения", - говорится в статье. "За этими линиями фронта сталкиваются между собой и формируют национальную стратегию каждой стороны два самых влиятельных офицера этого поколения в Вашингтоне и Москве: генерал-лейтенант армии США Х.Р. Макмастер и российский генерал Валерий Герасимов", - пишет издание. Жизни этих людей развивались параллельно, отмечают авторы. "Оба начали свои карьеры как младшие офицеры танковых войск в разгар холодной войны. Оба прошли испытание в войнах с нерегулярными вооруженными формированиями против сепаратистов и военизированных группировок. Обоим пришлось учитывать рост подрывных боевых технологий, включая дроны, высокоточные авиабомбы и сложные новые формы пропаганды", - отмечают журналисты. "Они никогда не встречались. Но оба - как Паттон и Роммель или придуманные Джоном Ле Карре Смайли и Карла - построили карьеру на изучении действий противника", - говорится в статье. "Москва сократила зияющую пропасть в качестве своих неядерных сил, но США остаются намного более мощными в этой сфере. Именно этот дисбаланс сформировал стратегическое мышление двух генералов. Это американская сила и решительность против русской хитрости и отвлекающих маневров", - отмечает издание. Генерал Макмастер подчеркивает, что истинная сила Америки заключается не в закамуфлированных рейдах спецназа или точечных ударах беспилотников, а в хорошо оснащенных техникой наземных, воздушных и военно-морских силах, старающихся вместе ясно продемонстрировать свое подавляющее превосходство. "Военные офицеры, которые знают генерала Макмастера, говорят, что, по их мнению, он сможет сформировать стратегию администрации Трампа и повлиять на расходы Пентагона. Администрация, которая критиковала оборонные бюджеты союзников, уже предложила увеличение на 40% военных расходов США в Европе - средства, которые уйдут на развертывание там дополнительных сил, от армейских вертолетов до охотников на субмарины ВМС", - говорится в статье. Генерал Герасимов всегда изучал слабости Америки и то, как российское мастерство может преодолеть американскую силу, отмечают авторы. "Глава Генштаба России, он является наиболее ярко выраженным сторонником нового представления России о конфликте, того, что западные эксперты нарекли "гибридной войной". В конфликтах в Сирии и на Украине он впервые разработал новые подходы к гибридной войне, объединив традиционную военную технику с мощным нелетальным оружием, таким как кибервойна, фальшивые новости и изощренная дезинформация", - говорится в статье. "Генерал Макмастер, который отказался дать интервью для этой статьи, по сути, отверг преобладающие взгляды, согласно которым свержение "Талибана"* в Афганистане силами спецназа США должно было определить будущее войны. Вместо этого он сосредоточился на холодной войне, когда конфликта удавалось избежать благодаря тому, что противники знали о мощи неядерных сил Америки. Это означает оттачивание боевых навыков в ходе боевых учений, которые игнорировались на основных учебных полигонах армии США", - сообщает издание. "Генерал Макмастер является автором секретного исследования, в котором собраны уроки российской стратегии на Украине. Эта работа, по словам чиновников, основана на отчетах с фронтов украинских войск и офицеров США, и в ней анализируется, как Москва использовала передовые методы создания радиопомех, слежку в интернете и беспилотники для того, чтобы сделать свою артиллерию более смертоносной, чем когда-либо. По словам военных должностных лиц, исследование продолжается, и отчет остается засекреченным", - говорится в статье. "Самая влиятельная статья российского генерала - часто цитируемое, но недопонятое эссе в военном журнале за 2013 год - отражает тщательное изучение операций США по смене режима в Афганистане и Ираке, и в ней утверждается, что Россия должна овладеть подобными методами", - пишут авторы. "Эти идеи были реализованы в ходе сепаратистского конфликта на востоке Украины и российской аннексии Крыма и теперь рассматриваются как хрестоматийные примеры российской гибридной войны. В то время как российская стратегия была разработана специально для того, чтобы одержать победу над украинской армией, американские офицеры, изучающие боевые действия, считают, что российские методы также могут подорвать военные преимущества США, такие как контроль над небом и превосходство в слежении посредством дронов и спутников", - говорится в статье. *"Талибан" - запрещенная в РФ организация. Источник: The Wall Street Journal