19 июня 2017 г. Ребекка Боллхаус, Эрика Орден и Валери Борлейн | The Wall Street Journal Представители штатов дадут показания о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года "Комитеты по разведке Сената и Палаты представителей США намерены провести в среду два открытых слушания по поводу попыток хакерских атак России во время выборов 2016 года, на которых прозвучат показания действующих и бывших сотрудников Министерства национальной безопасности и Федерального бюро расследований, а также директоров избирательных комиссий штатов", - пишет The Wall Street Journal. Стив Сэндвосс, исполнительный директор Избирательной комиссии штата Иллинойс, как ожидается, расскажет сенатскому комитету о кибератаке, которая в июле прошлого года позволила хакерам взломать базу данных с информацией о 200 тыс. избирателей, сообщают журналисты. Сенатский комитет также заслушает показания Алекса Халдермана, компьютерного специалиста из Мичигана, который в прошлом году стал инициатором проверки бумажных бюллетеней и электронных машин для голосования в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, чтобы убедиться, что хакеры не повлияли на результаты выборов. "Эти слушания станут самой серьезной на сегодняшний день попыткой получения публичных показаний от представителей избирательных комиссий штатов по поводу действий, которые официальные лица называют агрессивными и последовательным усилиями России по вмешательству в президентские выборы 2016 года", - продолжают авторы статьи. Как сообщается в электронном письме представителя комитета по разведке, цель слушаний в Сенате состоит в том, чтобы "представить общественности незасекреченные данные о действиях русских во время американских выборов 2016 года, а также дать представление о том, какой будет ситуация с безопасностью на выборах 2018 и 2020 годов". Экс-министр национальной безопасности Джей Джонсон, между тем, выступит в среду на заседании постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке, чтобы обсудить "активные действия России" во время выборов 2016 года. В написании этой статьи приняли участие Ариан Кампо-Флорес, Шарон Нанн и Байрон Тау Источник: The Wall Street Journal