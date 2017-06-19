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20 июня 2017 г.
19 июня 2017 г.

Редакция | The Wall Street Journal

Гельмут Коль. Его видение изменило Европу к лучшему после холодной войны

"Среди многих лидеров, сформировавших современную Европу, немногие были столь последовательны, как Гельмут Коль, который скончался в пятницу в возрасте 87 лет", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье.

"Он провел свою страну сквозь смерть холодной войны и рождение объединенной Германии, оказавшейся в центре более интегрированного Европейского союза", - говорится в статье.

Это объединение страны и создание евро, которое Коль принял как цену такого шага, по-прежнему вызывают полемику. "Экономисты правы в том, что евро и многие политико-экономические решения, связанные с объединением, создали трудности, которые до сих пор преследуют ЕС. Коль был прав в том, что мирная интеграция Германии стоит такой цены", - утверждает издание.

Первоочередные задачи Европы после падения Берлинской стены в 1989 году "носили политический, а не экономический характер: вернуть угнетенные народы Восточной Европы обратно в западную цивилизацию и найти способ для Германии снова стать единой страной, не представляющей при этом угрозу. Коль, преданный идеям европейского единства, помог обоим проектам своей политикой быстрого объединения и евро. Результатом стал континент, который пережил крах враждебной соседней супердержавы, оставшись при этом в мире с самим собой", говорится в статье.

Историки запомнят это достижение больше, чем политические скандалы, которые преследовали Коля на протяжении его длительной карьеры. "Такое редко бывает, чтобы лидер изменил свою страну к лучшему столь существенным образом, как это сделал Коль", - заключает издание.

Источник: The Wall Street Journal


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