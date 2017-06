19 июня 2017 г. Джулиан Э. Барнс, Дрю Хиншо | The Wall Street Journal Бывший оперативник США попал в ловушку черногорской тайны "Следователи американского Конгресса хотят знать, что бывший оперативник ЦРУ делал в Черногории прошлой осенью, во время предполагаемого заговора во главе с Россией против новейшего члена НАТО", - сообщают Джулиан Э. Барнс и Дрю Хиншо в статье, опубликованной в The Wall Street Journal. "Бывший офицер Центрального разведывательного управления Джозеф Асад прославился в Вашингтоне тем, что помог спасти десятки иракских христиан с территории "Исламского государства"* в 2015 году. В октябре прошлого года, за считанные дни до национальных выборов в Черногории, отмеченных жаркой конкуренцией, Асад полетел в эту крошечную балканскую страну, которая стала поводом для напряженности между США и Россией, - говорится в статье. - Вопрос, почему Асад это сделал, - в фокусе судебного процесса по делу о шпионаже, ведущегося в Черногории, а теперь и расследования в Конгрессе в Вашингтоне". "Конгрессмены сказали, что хотят узнать, не оказался ли Асад, намеренно или неосознанно, замешан в российский заговор. Россия утверждает, что не поддерживала никаких попыток заговора", - передают авторы. "Асад, которому не предъявлено никаких обвинений, отказался поговорить с The Wall Street Journal, - говорится в статье. - Его адвокат Винсент Ситро сказал, что Асад побывал в Черногории, чтобы помочь другу и коллеге, руководившему кампанией оппозиции. По словам Ситро, Асад не имеет отношения ни к какому заговору и не работал в качестве шпиона ни на Россию, ни на кого бы то ни было еще". "[Черногорская] оппозиция наняла Аарона Шавива, британско-израильского специалиста по управлению предвыборными кампаниями, который сделал себе имя, создавая забавные политические объявления для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Когда сатирические объявления Шавива, в которых высмеивалось правительство, были в эфире, полиция и служба безопасности Черногории преследовали и остановили его автомобиль, - рассказывают журналисты. - Шавив сказал, что позвал Асада, с которым раньше работал, приехать в Черногорию и провести оценку уровня безопасности. По словам адвоката Асада, тот провел оценку для Шавива и уехал в день выборов". "Шавив, которого не обвинили в заговоре, сказал, что предположения черногорских прокуроров равносильны вере в то, что Москва попыталась свергнуть правительство страны с помощью команды, состоящей из политического консультанта, бывшего агента ЦРУ и "нескольких парней с ферм из черногорской сельской местности, с их охотничьими винтовками", - передают авторы. - Шавив сказал, что черногорское правительство должно было проиграть октябрьские выборы и соорудило "самую жидкую теорию заговора из всех когда-либо состряпанных". Правительство и правящая партия Черногории отрицают это обвинение". Журналисты напоминают, что правящая партия Черногории победила на выборах, и 5 июня страна официально вступила в НАТО, принеся победу Западу. "Хотя российские власти отрицают попытки дестабилизировать страны, желающие вступить в НАТО, или граничащие с ними государства, американские власти утверждают, что ожидают новых российских вмешательств в Европе. Генерал Бен Ходжес, командующий сухопутными силами США в Европе, сказал, что Россия "продолжит делать это, оказывая давление на страны на своей периферии", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal