19 июня 2017 г. Лоренс Норман, Джеймс Марсон | The Wall Street Journal ЕС готовится продлить санкции, Россия адаптируется "Несмотря на то, что Евросоюз планирует продлить экономические санкции, наложенные на Россию за ее вмешательство в дела Украины, некоторые экономические и политические связи между Европой и Москвой снова расширяются", - сообщают Лоренс Норман и Джеймс Марсон в The Wall Street Journal. "В понедельник министры иностранных дел ЕС собираются продлить еще на год санкции, введенные в 2014 году в отношении российских компаний и физлиц, получивших выгоду от аннексии Кремлем Крыма в марте 2014 года. В конце этой недели, на саммите, лидеры ЕС обсудят продление на полгода более широких экономических санкций", - говорится в статье. "Одновременно ЕС хочет расширить то, что он называет "избирательное сотрудничество" с Москвой", - указывают авторы. "Несмотря на ожидающееся продление, между американскими и европейскими санкциями может появиться расхождение - впервые после начала украинского кризиса. На прошлой неделе Сенат США поддержал законопроект о наложении новых санкций на россиян, имеющих отношение к нарушению прав человека, продаже оружия в Сирию и кибератакам. Данные меры также лишили президента Дональда Трампа возможности облегчать санкции. О желании сделать это он упоминал во время предвыборной гонки, чем вызвал испуг в ЕС, - говорится в статье. - И все-таки предложенный законопроект раскритиковали Германия и Австрия, потому что он позволит Трампу наказывать европейские фирмы, участвующие в строительстве российских трубопроводов для экспорта энергоносителей". "Пока американские и европейские ограничения в сфере применения передовых технологий бурения не привели к уменьшению объемов производимой Россией нефти: ее добыча побила постсоветские рекорды. Санкции призваны препятствовать разработке огромных ресурсов в Арктике и трудноизвлекаемых запасов нефти на западе Сибири", - сообщают авторы. "Кредитование российских компаний иссякло в 2014 году, когда западные банки и инвесторы передумали финансировать какие бы то ни было российские фирмы. Однако позднее западные рынки капитала приоткрылись, облегчив доступ к международным рынкам заимствований для правительства РФ и крупных российских фирм", - указывают журналисты. Так, арктический газовый проект, возглавляемый вторым по величине российским производителем газа ПАО "Новатэк", сообщил во вторник, что достиг договоренности о получении кредита на 425 млн евро от нескольких европейских банков, говорится в статье. Журналисты рассказывают о потеплении отношений между Москвой и основными европейскими столицами, несмотря на избрание президентом Франции Макрона, обвинявшего Россию в попытке подорвать его избирательную кампанию. В апреле глава международной политики ЕС Федерика Могерини посетила Москву впервые за время украинского кризиса и "вернулась с планами восстановить регулярные двусторонние встречи по внешнеполитическим вопросам", передают журналисты. Источник: The Wall Street Journal