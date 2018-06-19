Любители пошуметь

Многие предрассудки о русских растворяются в воздухе, когда путешествуешь по самой большой стране в мире, пишет журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Даниэль Тевеляйт.

Так, россияне вовсе не показались журналисту "замкнутыми ворчунами": наоборот, многие люди кажутся всерьез заинтересованными и открытыми. "Лишь одно широко распространенное клише правдиво целиком и полностью: русские с удовольствием поднимают шум", - отмечает Тевеляйт.

"Они любят тюнинговать выхлопную систему своих автомобилей и с грохотом носиться по дорогам Москвы, а во многих барах каждый посетитель вынужден кричать сам, чтобы заглушить крики и смех за соседним столиком", - рассказывает журналист.

В Сочи во время ЧМ людей пытаются "практически насильственно привести в состояние острой эйфории", например, с помощью зазывал с мегафонами, побуждающих прохожих принять участие в каком-нибудь увеселительном мероприятии, отмечает Тевеляйт.

Однако хуже всего дела обстоят в "Лужниках", на главном стадионе турнира. "Там громкость настолько высока, что в Германии наверняка пришлось бы вмешаться органам власти, потому что разрешенные децибелы шума превышаются в несколько раз, а барабанные перепонки вот-вот лопнут", - сетует журналист.

Странным образом скорее тихо было лишь во время матча открытия. Во время первого тайма мексиканцы, а также аниматоры ФИФА напрасно пытались побудить русских фанатов к активности: лишь после знаменательного триумфа российской сборной зрители оживились так же, как за рулем своих быстрых автомобилей, замечает Тевеляйт, предлагая россиянам поучиться действительно хорошей футбольной поддержке у мексиканцев или аргентинцев. "Необходимый для этого талант у русских точно есть", - иронизирует журналист.