Как русская мафия орудует в Берлине

После падения Берлинской стены столица Германии стала одним из важных центров российской, российско-евразийской и восточноевропейской организованной преступности, пишет на сайте газеты B.Z. Аксель Лир.

Налоговые и таможенные правонарушения, кражи (например, угон автомобилей) и преступления с применением насилия - в управлении уголовной полиции Берлина есть отдел, который занимается исключительно махинациями российской мафии, отмечает журналист.

В прошлом году управление уголовной полиции проводило расследование по 17 крупным делам в отношении 151 человека, что на девять случаев больше, чем два года назад. Такие данные предоставило эксперту из партии ХДС Петеру Траппу Управление сената по вопросам внутренних дел, передает издание.

Пять дел заведены в 2017 году в отношении чеченцев. В двух случаях речь шла о торговле наркотиками, в трех - о преступлениях с применением насилия.

Фигурантами дел, рассматриваемых берлинской полицией, стали в 2017 году также российские немцы и граждане Литвы, Украины, Грузии и Армении.

Каждое четвертое предварительное расследование в сфере организованной преступности проводилось в Берлине в 2017 году в отношении членов русской мафии: всего в производстве оказались 68 дел, сообщает Лир.

"Эти цифры лишь вершина айсберга", - заявил депутат Трапп, отметив, что сенату ничего не известно о сделках с недвижимостью и случаях коррупции.