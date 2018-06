19 июня 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Советский "закрытый город" наконец окрылен надеждой - и широко открыт навстречу путинскому чемпионату мира "В зоне прибытия недавно открытого аэропорта в этом историческом городе на берегах Волги-реки группа волонтеров в красочных формах ЧМ-2018 приветствовала посетителей широкими улыбками и базовым английским: Hello и Welcome ("Привет" и "Добро пожаловать"), - рассказывает Анна Немцова в The Daily Beast. - Нижний Новгород, в советские времена известный как закрытый город Горький, приветствует футбольные команды и фанатов из Англии, Хорватии, Швеции, Северной Кореи, Аргентины, Швейцарии, Панамы, Коста-Рики - да вообще со всего мира. В ответ на вопрос, улучшилась ли жизнь в городе в ходе подготовки к матчам, старшая из аэропортовских добровольцев, веселая женщина с мальчишеской стрижкой, воскликнула: "Да, намного! Лично для меня Нижний Новгород теперь третий из всех мировых городов, после Венеции и Нью-Йорка!" "Всего год назад каждый, кто вырос здесь, посмеялся бы над этой ремаркой - и очень мрачно. Люди сказали бы: ну, может, наш город можно назвать русской версией Детройта, когда-то прославившегося автомобилестроительным заводом и находившегося под властью банды мошенников. Но Нью-Йорк? Забудьте об этом", - говорится в статье. Немцова сообщает, что с 1959 года город Горький, переименованный в честь основоположника соцреализма Максима Горького, был тридцать лет спрятан за дополнительным железным занавесом, и даже корабли проплывали мимо него по Волге только ночью, чтобы пассажиры не видели местных университетов, музеев, прекрасной архитектуры и секретных отраслей. "После десятков лет изоляции, коррупции и пренебрежения Нижний Новгород получил уникальный шанс модернизироваться, восстановить некоторые из своих исторических достопримечательностей и явить себя миру, - указывает журналистка. - Но сначала потребовалась политическая санация. В декабре полиция арестовала мэра Олега Сорокина по обвинению в коррупции - Нижний, как его называют для краткости местные жители, праздновал эту новость несколько недель. Сорокин и его жена, официальная владелица их роскошных вилл в Каннах, похоже, не замечали, что Нижний Новгород, населенный 1,2 млн жителей, погряз в запустении, бедности и разрушении за время их правления". "До того, как Москва включила Нижний в список из 11 российских городов, в которых пройдет одно из самых знаменитых спортивных событий мира, здесь никто не верил, что этим летом их город будет готов принять иностранных гостей", - говорится в статье. "Надежды появлялись и раньше, но пошли прахом. Первый постперестроечный нижегородский губернатор Борис Немцов сделал Нижний открытым городом и провел в нем реформы в начале 1990-х, воспитав первое поколение демократов в этом городе с сильным социальным движением. Но затем Немцова сменили коррумпированные чиновники. Он стал главным противником Владимира Путина и был убит за стеной Кремля в Москве в феврале 2015 года", - рассказывает Немцова. "В прошлом году городская инфраструктура поразительно улучшилась. Государство вложило более 1 млрд долларов в ремонт ухабистых нижегородских дорог и потрескавшихся тротуаров, покраску фасадов зданий, по крайней мере на центральных улицах. Улучшилась и политическая среда", - говорится в статье. "В прошлом году Путин прислал к нам и.о. губернатора, Глеба Никитина, и мэра Владимира Панова, которые, кажется, искренне заинтересованы в защите исторического наследия, так что мы немедленно нашли общий язык с обоими", - сказал The Daily Beast один из главных критиков Путина в Нижнем Новгороде - Станислав Дмитриев. "Это замечательно обнадеживающее заявление из уст политического диссидента, который недавно провел несколько недель в тюрьме за участие в протестах против коррупции и в марше памяти убитого Бориса Немцова", - отмечает Немцова. "В недавнем неформальном разговоре и.о. губернатора Никитин сказал The Daily Beast, что в Нижнем Новгороде нужно решить еще много проблем и проделать еще много работы. Мы, уроженцы этого прекрасного города, надеемся, что у Никитина и его команды достаточно времени, чтобы завершить свои проекты", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast