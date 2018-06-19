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19 июня 2018 г.
19 июня 2018 г.

Леонард Барден | Financial Times

Россиянин Аркадий Дворкович вступил в президентскую гонку ФИДЕ

"Появился новый и, возможно, успешный кандидат в президенты мирового управляющего органа шахмат ФИДЕ. Россия поддержала 46-летнего Аркадия Дворковича, обладателя впечатляющего послужного списка и в мире шахмат, и в мире политики", - пишет Financial Times.

"Дворкович был заместителем председателя правительства в течение шести лет, до мая текущего года, на данный момент возглавляет оргкомитет чемпионата мира ФИФА и организовал матч за обладание титулом чемпиона мира в Сочи между Магнусом Карлсеном и Виши Анандом 2014 года", - говорится в статье.

Выбор Москвой такого высокопоставленного кандидата, как Дворкович, показывает ее обеспокоенность: пятилетнее пребывание Карлсена в статусе чемпиона мира, выдвижение американского Сент-Луиса как крупного шахматного центра и успехи отдельных шахматистов и команд из США лишают Россию господствующего положения в шахматах, которое она имела в советские времена, пишет корреспондент.

Источник: Financial Times


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