19 июня 2018 г. Леонард Барден | Financial Times Россиянин Аркадий Дворкович вступил в президентскую гонку ФИДЕ "Появился новый и, возможно, успешный кандидат в президенты мирового управляющего органа шахмат ФИДЕ. Россия поддержала 46-летнего Аркадия Дворковича, обладателя впечатляющего послужного списка и в мире шахмат, и в мире политики", - пишет Financial Times. "Дворкович был заместителем председателя правительства в течение шести лет, до мая текущего года, на данный момент возглавляет оргкомитет чемпионата мира ФИФА и организовал матч за обладание титулом чемпиона мира в Сочи между Магнусом Карлсеном и Виши Анандом 2014 года", - говорится в статье. Выбор Москвой такого высокопоставленного кандидата, как Дворкович, показывает ее обеспокоенность: пятилетнее пребывание Карлсена в статусе чемпиона мира, выдвижение американского Сент-Луиса как крупного шахматного центра и успехи отдельных шахматистов и команд из США лишают Россию господствующего положения в шахматах, которое она имела в советские времена, пишет корреспондент. Источник: Financial Times