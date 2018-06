19 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Сегодня Россия любит футбол больше хоккея Ошеломляющая победа в матче открытия ЧМ против Саудовской Аравии окрылила россиян - надолго ли? Игру Англия-Тунис в Волгограде сопровождали не только "полчища болельщиков", но и "полчища насекомых", сообщает пресса, а швейцарские фанаты едва не попали "на линию фронта" в Донбассе, но все кончилось хорошо. Сколько денег проглотил ЧМ, знает только Кремль, который в тени чемпионата проводит жесткую пенсионную реформу. В России футболом занимаются намного меньше, чем хоккеем на льду и баскетболом, и слабые результаты сборной становятся предметом множества каламбуров, пишет корреспондент La Croix Жан-Франсуа Фурнель. Но ошеломляющая победа в матче открытия и знакомство с праздничными нравами и обычаями иностранных болельщиков изменили расклад, полагает журналист. Россияне заинтересовались футболом, полюбили его и стали верить в свою команду, которая 19 июня сыграет с Египтом. В кафе и в офисах шутят: "Знаете, чем отличается футболист сборной России от пирата? У пирата только одна нога деревянная". Сурово? Безусловно, но не совсем неверно, пишет корреспондент. По крайней мере, так было до победы над Саудовской Аравией со счетом 5:0, вызвавшего всеобщую радость. Теленовости пестрят репортажами о новой форме добродушного братания между народами, весьма далекого от повседневной жизни на местах, пишет корреспондент из подмосковной Истры, где базируется французская сборная. Несмотря на поздравительный звонок главному тренеру сборной России после матча 14 июня, искусно раскрученный СМИ прямо посреди пресс-конференции, Путин принимает этот новый энтузиазм чуть отстраненно, отмечает автор. "Разбирающийся в спортивных делах дзюдоист знает причины столь неожиданного взлета, в основе которого скорее непрофессионализм саудовской сборной, нежели внезапно проявившийся талант россиян", - пишет Фурнель. На Волгоград обрушились полчища футбольных болельщиков, а затем - полчища насекомых, рассказывает корреспондент The New York Times Сара Лайолл. "В это время года они здесь повсюду, и воздух превращается в густую похлебку, - комары и какие-то крохотные, назойливые, почти незримые насекомые садятся тебе на кожу, прячутся в волосах и пытаются целыми стаями штурмовать глаза, нос и рот", - говорится в статье. "По слухам, городская администрация последние несколько дней обрабатывала "Волгоград-арену" и окрестные болота инсектицидами, но толку было мало, - свидетельствует журналистка. - Похоже, никто заранее не распространил конкретные предостережения среди гостей, которые приехали на первый матч ЧМ в этот город России и стали свидетелями победы Англии над Тунисом со счетом 2:1". Чемпионат мира превратился в приключение для швейцарских фанатов, - пишет Handelsblatt: - как сообщает украинская журналистка Анна Домбровская, пятеро мужчин, направлявшихся на матч Швейцария - Бразилия, оказались в Донбассе, на востоке Украины, "почти на линии фронта". Мужчины ехали на микроавтобусе и, вероятно, хотели воспользоваться тем, что на Украине, как и в России, для болельщиков, имеющих билеты на ЧМ, действует безвизовый режим. По словам украинской журналистки, "навигатор предложил им маршрут через оккупированный Донецк, переночевать фанаты хотели в оккупированной Амвросиевке". Домбровская удивлена, почему украинская армия не развернула болельщиков на КПП вдали от линии фронта. Украинские военные лишь показали швейцарцам, как выехать из зоны боевых действий, чтобы доехать до цели по безопасному маршруту, передает корреспондент. Напряженность в Донбассе снова обострилась незадолго до ЧМ, и Путин во время "прямой линии" зашел настолько далеко, что пригрозил Украине "тяжелыми последствиями для ее государственности" в случае интенсивных боевых действий во время ЧМ, говорится в статье. "Посреди футбольной феерии чемпионата мира, который он принимает у себя, меньше всего Путин хочет, чтобы ему напоминали о правах человека, о Крыме и Украине. Это хороший повод заговорить о деле Олега Сенцова - украинского режиссера, который уже больше месяца держит голодовку в отдаленной сибирской колонии, чтобы напомнить российскому президенту о том, что его дорогостоящее спортивное зрелище не снимает с его правительства ответственности за преступления", - пишет редакция The New York Times. "Только режим Путина несет ответственность за агрессию на Украине, пытки, которым подвергали Сенцова, и фальсифицированный суд над ним и за все действия России, отбрасывающие тень на футбольный чемпионат", - говорится в статье. Ни одна страна мира не потратила на проведение ЧМ по футболу столько, сколько Россия, пишет журналистка Stern Эллен Ивитс. Официальная сумма - 11,8 млрд долларов, однако, "сколько денег проглотил ЧМ, знает только Кремль", говорится в статье. "Но откуда взять эти миллиарды? Из карманов собственных граждан, - продолжает Ивитс. - Пока российская сборная открывала чемпионат, правительство в Москве объявило о масштабных реформах. Два решения особенно больно ударят по населению: с 2019 года НДС вырастет с 18 до 20% и постепенно будет увеличиваться пенсионный возраст: для мужчин - с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63". Для многих россиян решение об увеличении пенсионного возраста равносильно катастрофе. Две пятых населения, вероятно, и вовсе не доживут до пенсии, говорится в статье. Согласно официальным данным, средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет 66 лет, женщин - 77. Журналистка поясняет, что такая большая разница "связана с крайне нездоровым образом жизни мужчин", которые "много курят, еще больше пьют и плохо питаются". Критики обвиняют правительство в реализации коварного плана, ведь работодатели будут платить взносы в пенсионный фонд независимо от того, придется ли государству когда-либо действительно выплачивать пенсии. Ситуация с пенсионерами в России уже сейчас драматическая, считает журналистка: средняя пенсия составляет всего 14 тыс. рублей - около 190 евро. Слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что россияне, полные сил и желания работать, легко перенесут реформы, звучат для многих как настоящее издевательство, отмечает Ивитс. Популярность правительства стремительно падает. Возмущение вызывает и время, выбранное для объявления о реформах. Расчет правительства на то, что новость о реформах затеряется в суете чемпионата, очевиден. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, план реформ разрабатывался без участия Путина. "Но такого никто не может себе вообразить", - замечает Ивитс. Как показывают исследования, участники рынка ведут себя нерационально во время ЧМ по футболу, пишет автор статьи в Die Presse Беате Ламмер. Акции на бирже страны-победителя ЧМ по футболу какое-то время торгуются более чем неплохо. "Казалось бы, что за ерунда: почему компаниям должно быть лучше или хуже от того, что национальная сборная получила кубок чемпионата? И тем не менее, в 2006 году после победы Италии на ЧМ в Германии индекс Миланской биржи показывал рост по сравнению с мировым фондовым индексом", похожая ситуация наблюдалась после победы Испании на ЧМ 2010 года. Эффект, однако, был краткосрочным, констатирует автор. "Биржа страны, принимающей ЧМ, также выигрывает от футбольного события, - пишет журналистка. - Примером тому служат Франкфурт в 2006 году, Йоханнесбург в 2010-м, Сан-Паулу в 2014-м. И только России пока не удается побить мировой фондовый индекс - американские санкции имеют больший вес, чем лихорадка вокруг ЧМ".