ЧМ-2018: Россия внезапно полюбила футбол

В России футболом занимаются намного меньше, чем хоккеем на льду и баскетболом, и слабые результаты сборной становятся предметом множества каламбуров, пишет корреспондент французской газеты La Croix Жан-Франсуа Фурнель.

Но ошеломляющая победа в матче открытия против Саудовской Аравии и знакомство с праздничными нравами и обычаями иностранных болельщиков изменили расклад, полагает журналист.

Россияне заинтересовались футболом, полюбили его и стали верить в свою команду, которая 19 июня сыграет с Египтом.

"Международная политика предполагает небольшие сделки с истиной, - замечает автор. - Заявляя во время церемонии открытия ЧМ, что футбол является любимым спортом россиян, президент Путин взял на себя большую смелость. Об этом свидетельствует спортивная шутка, циркулирующая в кафе и в офисах: "Знаете, чем отличается футболист сборной России от пирата? У пирата только одна нога деревянная". Сурово? Безусловно, но не совсем неверно. По крайней мере, до знаменитого матча с Саудовской Аравией со счетом 5:0, вызвавшего всеобщую радость и утешение, в этой стране больше интересовались хоккеем и баскетболом".

"Трудно наблюдать за зарождающейся любовью россиян к футболу из Истры, небольшого городка в 60 км от Москвы, где французская федерация футбола решила устроить тренировочную базу вдали от всех, - пишет корреспондент. - Но марш по улицам Казани по случаю матча Франция - Австралия 16 июня, телевизионные изображения переполненных пляжей в Сочи, под российским южным солнцем, или торговых улиц Москвы являются тому подтверждением".

"Победа сборной нас удивила, это правда, но настоящим сюрприз не в этом, - сказал журналисту Глеб Демин, работающий переводчиком для ФИФА. - Для нас футбол был прежде всего проблемой стычек наших и английских хулиганов, мы не знали, что это может стать еще и веселым и красочным семейным праздником, куда приходят с женой и детьми".

Теленовости пестрят репортажами о новой форме добродушного братания между народами, весьма далекого от повседневной жизни на местах, говорится далее.

Несмотря на поздравительный звонок главному тренеру сборной России после матча 14 июня, искусно раскрученный СМИ прямо посреди пресс-конференции, Владимир Путин принимает этот новый энтузиазм чуть отстраненно, отмечает автор.

"Разбирающийся в спортивных делах дзюдоист знает причины столь неожиданного взлета, в основе которого скорее непрофессионализм саудовской сборной, нежели внезапно проявившийся талант россиян", - пишет Фурнель.

"Не все ли равно, мы продолжаем надеяться", - заявил Демин, который рассчитывает на то, что волна воодушевления после матча открытия не спадет сразу же после встречи с Египтом, в которой, возможно, примет участие знаменитый нападающий Мохаммед Салах.

После огромного концерта по случаю открытия ЧМ-2018 главная туристическая достопримечательность российской столицы - Красная площадь - остается закрытой, говорится в статье. Экс-министр спорта Виталий Мутко, отстраненный из-за скандала с государственной допинговой системой во время Олимпиады в Сочи, посетил тренировку российской сборной 17 июня и постарался всех обнадежить. "На Красной площади будет футбольный городок: поле, детские турниры. До этого были концертные мероприятия. За несколько дней все сделают, и площадь откроется", - заявил он. А пока десятки тысяч посетителей не могут пройти через заграждения, сообщает корреспондент.