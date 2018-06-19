ЧМ-2018: безграничная флирт-зона для россиянок и иностранцев

"Вот уже четыре!" - Агустин Отело считает не голы, забитые аргентинской командой по футболу на ЧМ-2018, а номера телефонов, добытые у российских девушек в московском парке, передает редакция La Croix со ссылкой на AFP.

Аргентинец в бело-голубой майке делает ставку на "экзотический фактор", чтобы "найти любовь", уверил он AFP.

Он и его друзья соперничают, кто получит больше номеров телефонов.

"Много состязаний, поэтому полно мужчин, приехавших в Россию на ЧМ, - поясняет он. - И очень мало девушек, говорящих по-английски или по-испански".

На улицах Москвы, судя по всему, языковой барьер не мешает россиянкам и тысячам болельщиков разговаривать - и даже больше, в случае возникновения симпатии, отмечают журналисты.

Такие встречи не по вкусу депутату от коммунистов Тамаре Плетневой, возглавляющей комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей: не вступайте в интимные отношения с иностранцами, иначе вы рискуете стать матерями-одиночками, предостерегла она молодых россиянок перед ЧМ.

Молодая 25-летняя россиянка Мария С. "с нетерпением ждала ЧМ, так как он умножает благоприятные возможности для встреч с иностранцами".

Ее подруга Люба бегло говорит на трех языках, говорится в статье. "Это преимущество. Обычно у меня два знакомства в неделю, а сейчас четыре. Я даже вынуждена от них отказываться", - радостно говорит девушка, которая живет в Нижнем Новгороде, к востоку от Москвы.

Ни Мария, ни Люба не строят иллюзий: их возлюбленные уедут в свои страны, как только закончится ЧМ. "Это как курортные романы, с той лишь разницей, что мы остаемся тут", - сожалеет Люба.

Помимо любовных встреч, Мария уверена, что выполняет некую миссию, замечают авторы статьи: "Изменить в лучшую сторону имидж России".

Фан-зона ЧМ-2018, построенная неподалеку от Московского государственного университета, стала "флирт-зоной", шутливо пишет ежедневная бесплатная газета "Метро", выходящая без господдержки.

Более взрослым россиянкам такое любовное волнение напоминает их настроение во время больших международных событий в Москве, таких как Олимпиада-80, произошедшая в разгар холодной войны, говорится в статье.

51-летняя Елена вспоминает Всемирный фестиваль молодежи и студентов, организованный в советское время в Москве в 1985 году, когда она влюбилась в молодого грека Йоргоса, передает редакция.

"Сегодня существуют новые технологии, это уже не СССР, можно легко путешествовать, - утверждает она. - Молодые, которые сейчас встретятся во время ЧМ, смогут быть вместе".