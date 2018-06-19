ЧМ-2018 - путевой лист, день 6: Россия в разгар телевизионного соревнования

В то время как россияне спорят о своем втором матче, телеканалы страны пользуются этим, дабы простимулировать чувство национальной гордости. И спасибо Путину! - пишет спецкор французской газеты Le Point в Москве Антуан Гренапен.

Россияне страстно любят утренние телепередачи, похожие на аналогичные американские, говорится в статье.

Одна из самых известных телепередач скромно озаглавлена "Доброе утро". Она выходит на Первом канале с 1986 года и собирает более 50% всей зрительской аудитории в это время дня. С начала ЧМ двое звездных ведущих выходят из своей студии, представляя передачу на улице. Они одеты в майки российской сборной и говорят исключительно о чемпионате мира по футболу, передает автор.

Даже ведущая метеослужбы задерживается на погоде в тех городах, где проходят матчи. Есть и футбольный предсказатель - бурый медведь Яков Потапыч, который должен бросить мяч в одну из двух бочек из-под меда, где нарисованы флаги двух соревнующихся стран, и выбрать победителя, описывает спецкор.

По примеру Первого канала, большинство российских телеканалов множат программы вокруг ЧМ. Телевидение, которое ежедневно смотрят 77% россиян, играет важнейшую роль в стране: оно вносит вклад в патриотические чувства, способствует самоидентификации и разрушению барьеров. В то время как ЧМ обсуждается лишь в западной части страны, невозможно заставить с одинаковой силой забиться сердца в Москве и во Владивостоке, расположенном в 9100 км восточнее. Маленький экран всем гарантирует возможность стать ближе к этому событию и ощутить общий восторг, комментирует Гренапен.

"Телевизионная пропаганда сумела заставить поверить в то, что Россия присоединила Крым без применения силы и что мы вмешались в Сирию в допустимых пределах. Совсем нетрудно изобразить чемпионат мира по футболу как большой народный праздник", - подсмеивается один молодой оппозиционер в баре. Победа России в матче против Египта в 20 часов (по французскому времени) позволила бы вызвать еще большее брожение в массах, резко поднять вверх зрительское внимание и усилить чувство национальной гордости, поясняет журналист.

Во время саммита G7 Дональд Трамп заявил по поводу Крыма - присвоенного с применением силы два года назад в ущерб Украине - что он "российский, потому что там все говорят по-русски". Его высказывание много комментируется в России. Депутат Наталья Поклонская ловит его на слове, приглашая американского президента в Крым, передает журналист.

Единственная встреча обитателя Кремля, обнародованная его службой коммуникации в этот понедельник: с Кириллом Дмитриевым. Неизвестный за границей Дмитриев является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, это суверенный инвестиционный фонд. Из беседы Путина с Дмитриевым, опубликованной в СМИ, мы узнаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман проинвестировал "более 2 миллиардов долларов в различные проекты вместе с нами". Кирилл Дмитриев добавил: "Это позволяет нашим компаниям приходить на саудовский рынок, зарабатывать там средства в энергосервисе и других секторах экономики".

Таким образом, в прошлый четверг Россия выиграла не только матч открытия с Саудовской Аравией (5:0), подытоживает спецкор.