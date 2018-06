19 июня 2018 г. Джордж Сорос и Александер Сорос | The New York Times На Балканах есть шанс добиться стабильности в Европе Компромисс, на который пошли Афины и Скопье при урегулировании давнего спора о названии "Македония", "создает "окно возможностей" для лидеров Европы и США - шанс пойти наперекор текущим тенденциям и приступить к формированию безопасного будущего для Балкан; достижение этой цели помогло бы обеспечить стабильность всей Европы", пишут в своей статье в The New York Times основатель и председатель Фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations) Джордж Сорос и заместитель председателя Фонда "Открытое общество" Александер Сорос. Авторы предостерегают: США и Европа - не единственные акторы на Балканах. "Россия четко дала понять, что вмешается, если ее интересы окажутся под угрозой, особенно когда речь идет о потенциальном членстве в НАТО. Она это уже проделала, при неудачном путче в Черногории в 2016 году. Президент Турции Эрдоган старается, чтобы его присутствие ощущалось в каждом государстве, а Китай - ныне один из крупнейших инвесторов в регионе, у него амбициозные планы по превращению Балкан в основные ворота в Европу для своей инициативы "Один пояс, один путь", - говорится в статье. Авторы указывают, что ЕС устал расширяться, в то же самое время подавляющее большинство населения Балкан стремится к тесным связям с Западом, особенно к вступлению своих стран в ЕС. Джордж и Александер Соросы считают: "Смелая региональная инициатива - создание некого балканского экономического союза по образцу законов ЕС - могла бы извлечь пользу из прозападных устремлений народа. Это уже поддержали лидеры региона, особенно (президент Сербии Александр. - Прим. ред.) Вучич. Даже неофициальный союз принес бы осязаемую пользу примерно 18 млн жителей региона, а также Европе и Соединенным Штатам, он облегчил бы интеграцию государств-членов в ЕС". Авторы советуют странам Западных Балкан создать свой общий рынок, а Европе, в том числе Великобритании, и США рьяно поддержать такой экономический союз. По их мнению, союз станет не реинкарнацией Югославии, а вольной ассоциацией государств, объединенных свободой торговли и передвижения людей. "Рост процветания и сплоченности этих государств сделает их менее уязвимыми перед влиянием (экономическим, дипломатическим или военным) Пекина, Анкары или Москвы", - говорится в статье. "Последствия бездействия будут ужасны. Если западные державы не сумеют удержать балканские страны на пути к локальному сотрудничеству и, в конечном счете, к членству в ЕС, эти государства подвергнутся давлению и, возможно, будут разделены на сферы влияния России, Турции и Китая, что фактически заново "балканизирует" Балканы", - заключают авторы. Источник: The New York Times