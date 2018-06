19 июня 2018 г. Редакция | The New York Times Сибирский узник портит путинскую феерию "Посреди футбольной феерии чемпионата мира, который он принимает у себя, меньше всего Путин хочет, чтобы ему напоминали о правах человека, о Крыме и Украине. Это хороший повод заговорить о деле Олега Сенцова - украинского режиссера, который уже больше месяца держит голодовку в отдаленной сибирской колонии, чтобы напомнить российскому президенту о том, что его дорогостоящее спортивное зрелище не снимает с его правительства ответственности за преступления", - пишет редакция The New York Times. "Связанные с Кремлем СМИ старались опорочить его кинематографическую деятельность и, конечно, утверждали, что протест на Западе против его заключения - это уловка с целью сорвать российский ЧМ", - говорится в статье. "Нет, нет и нет, - пишут авторы статьи. - Только режим Путина несет ответственность за агрессию на Украине, пытки, которым подвергали Сенцова, и фальсифицированный суд над ним и за все действия России, отбрасывающие тень на футбольный чемпионат". "Сенцов рискует жизнью с целью привлечь внимание ко всему этому. Он и правда, которую он провозглашает, заслуживают полной поддержки Запада, вне зависимости от того, что происходит на российских стадионах, - или в голове Трампа", - заключает NYT. Источник: The New York Times