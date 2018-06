19 июня 2018 г. Марк Беннеттс | The Times Кремль сталкивается с волной гнева в связи с коварным повышением пенсионного возраста Журналист Марк Беннеттс рассказывает в The Times, что Кремль обвиняют в попытке "припрятать" новость о повышении пенсионного возраста в РФ (до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин), которую премьер-министр Дмитрий Медведев огласил во время матча ЧМ между Россией и Саудовской Аравией. "Порядка 57% российских мужчин умирают, не дожив до 65 лет, говорит статистика. Женщины могут рассчитывать дожить до 73", - пишет автор. Более 90% россиян против повышения пенсионного возраста, как показал недавний опрос общественного мнения, и почти 2 млн уже подписали петицию с требованием, чтобы правительство отказалось от своих планов. "Конфедерация труда России" сообщила, что намерена организовать всенародные протесты, чтобы попытаться заставить его это сделать", - говорится в статье. "Кремль так встревожен возможностью уличных протестов по пенсионному вопросу, что попросил чиновников отслеживать настроения общественности, как сообщила бизнес-газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к президентской администрации. Один из крупнейших протестов за время правления Путина пришелся на 2005 год, когда правительство отменило льготы для пенсионеров", - сообщает журналист. Аналитики полагают, что в связи с ужесточением законов об общественных протестах на время ЧМ, массовых демонстраций не будет как минимум до июля, передает Беннеттс. КПРФ призвала провести всенародный протест 28 июля. Некоторые аналитики предположили, что правительство на самом деле собирается повысить пенсионный возраст не так сильно и не так быстро, как было объявлено. "Это стандартный ход", - сказал российским СМИ кремлевский источник. Источник: The Times