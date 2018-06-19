Для Дональда Трампа Германия - превосходная мишень

Недавние нападки на Ангелу Меркель, устроенные президентом США в Twitter, свидетельствуют о том, что Трамп вышел на некий новый уровень. Однако суть самих вербальных атак - в закоренелом неприятии главой Белого дома многого из того, на чем стоит сегодняшняя Германия, пишет в своей статье корреспондент Die Welt в США Клеменс Вергин.

Самой ярко выраженной константой нынешней администрации США является тот факт, что президент делает все, чтобы хорошо смотреться на внутриполитической арене - ну или, по крайней мере, в глазах своих почитателей. "Он готов развязать торговую войну со своими самыми верными союзниками и сбить их с толку в самой жесткой манере - как это произошло в ходе саммита G7 в Канаде", - добавляет журналист.

"Для того чтобы выставить себя миротворцем, он сходится, пожалуй, с самым ужасным диктатором современности. Он вернулся с переговоров с Ким Чен Ыном с весьма посредственным ядерным договором, который он в торгашеской манере позиционировал как великий прорыв", - передает автор.

"Теперь он вмешивается во внутренние дела Германии, чтобы снять со своей администрации давление в вопросах миграционной политики", - сообщает издание.

"Народ Германии противится действиям своего руководства, в то время как миграционный вопрос сотрясает и без того непрочную правящую коалицию в Берлине", - написал Трамп в Twitter в понедельник. "Уровень преступности в Германии сильно вырос. Во всей Европе были допущены серьезные ошибки: она впустила миллионы людей, которые сильно и агрессивно изменили ее культуру", - цитирует журналист.

Даже без учета того, что Трамп перевирает все факты, подобное неслыханное вмешательство во внутренние дела союзного государства вызвало в Германии волну возмущения, говорится в статье.

"Правда, - обращает внимание читателей Вергин, - не стоит упускать из виду контекст, в котором Трамп сочиняет свои твитты. Зачастую речь идет о внутренней политике. Растет давление на Трампа в связи проводимой им политикой жесткой руки на южных рубежах Америки. Там систематически разлучают детей с родителями, если последние оказываются нелегальными мигрантами. Подобные действия становятся посланием от администрации Трампа: лучше и не думайте отправляться в США, если не хотите подвергнуть своих детей психологической травме быть отлученными от родителей на чужбине". "Против подобной жестокой политики, превратившейся в сигнал устрашения, высказались все первые леди США из ныне живущих", - сообщает автор.

Если мы сегодня не покажем силу, как бы говорит Трамп своим недавним сообщением в Twitter, Америку наводнят беженцы и она может потерять свою идентичность.

"Еще во время предвыборной кампании в США Трамп атаковал миграционную политику Меркель, расписывая все те "ужасы", от которых он готов защитить Соединенные Штаты", - передает Вергин.

"Как и в случае с "Брекзитом", в Германии недооценивают роль, которую миграционная политика Меркель сыграла в победе Трампа, виртуозно разыгравшего страх перед потерей контроля над собственными границами для мобилизации своего электората".

"Теперь, - пишет Вергин, - Трамп использует искаженную картину происходящего в Германии, чтобы с моральной точки зрения оправдать свою политику разделения детей и родителей".

"Миграционная политика Меркель была прямой противоположностью тому, что пропагандирует Трамп. Она по-прежнему остается для президента-популиста аргументом проводимой им линии. Сюда добавляется и элемент личного характера: президент, превративший свою взрывную эмоциональность в товарный знак и испытывающий проблемы в общении с сильными женщинами, и госпожа канцлер, визитной карточкой которой стал холодный анализ, - это противостояние, похоже, обречено длиться и дальше", - констатирует в заключение автор.