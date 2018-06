19 июня 2018 г. Дженнифер Рубин | The Washington Post Почему Трамп и его союзники так часто лгали о российских контактах? Журналист The Washington Post Аарон Блейк пишет о контактах между связанным с Россией человеком и двумя союзниками Трампа, Роджером Стоуном и Майклом Капуто: "...Один [контакт] имел место на встрече неофициального советника Трампа Стоуна в мае 2016 года с россиянином, который, как вы догадываетесь, предложил компромат на Хиллари Клинтон. Встреча была организована Капуто, официальным сотрудником предвыборного штаба Трампа, который ранее работал в России... Но, в отличие от ранее раскрытых встреч, эту весьма однозначно отрицали - причем неоднократно - обе стороны...". "Это не единственные связанные с Трампом фигуры, которые отрицали контакты с россиянами, вводили в заблуждение относительно них или откровенно лгали", - пишет колумнист The Washington Post Дженнифер Рубин. Президент Трамп неоднократно скрывал свои недавние контакты с Россией, отмечает она, напоминая, в частности, о связях Трампа с Феликсом Сейтером, бизнесменом родом из России, фирма которого Bayrock располагалась в "башне Трампа". Трамп также отрицал, что сотрудники его штаба - "мне не известен ни один" - имели контакты с Россией во время кампании. Однако бывший политический советник штаба Картер Пейдж на самом деле ездил в Россию, чтобы выступить с речью во время кампании. Трамп также не мог не знать, отмечает Рубин, о встрече его сына, зятя и менеджера кампании Пола Манафорта с российским юристом. Она также упоминает упорное отрицание контактов с россиянами Полом Манафортом, Дональдом Трампом-младшим, вице-президентом Майклом Пенсом и генеральным прокурором Джеффом Сешнсом. "Тогда возникает вопрос: почему так много людей скрывали связи между россиянами и Трампом или его союзниками?" - размышляет журналистка. Согласно одной теории, пишет она, они не делали ничего дурного, но это плохо выглядело, поэтому они солгали. "Согласно другой, у всех этих людей, включая Трампа, ужасная память, и они просто не помнили встречи с россиянами", - иронизирует она. "Это приводит нас к самому рациональному объяснению: они отрицали контакты с россиянами, потому что знали, что и Трамп, и его союзники делали что-то не так. Когда осознание вины настолько преобладает, было бы странно, мягко говоря, если бы их поступки были совершенно невинными", - заключает Рубин. Источник: The Washington Post