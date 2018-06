19 июня 2018 г. Петр Порошенко | The Washington Post Петр Порошенко: Моя цель - победить коррупцию на Украине "7 июня парламент Украины принял долгожданный закон об учреждении специального антикоррупционного суда", - пишет в своей статье в The Washington Post украинский президент Петр Порошенко. "Наша страна сделала еще один важный шаг вперед по своему пути к строительству европейского государства, где все равны перед законом", - отмечает автор. "После избрания в мае 2014 года я вознамерился выстроить совершенно новую архитектуру для борьбы с коррупцией", - пишет Порошенко. "Эта задача даже в самые лучшие времена была бы колоссальной, но внутренние и внешние враги на каждом шагу препятствовали попыткам Украины построить это новое будущее", - утверждает автор. "Российская разрушительная тактика и ее гибридная война пытались лишить украинцев права определять свое собственное будущее", - говорится в статье. Порошенко также считает: "Но у борьбы Украины против коррупции есть и свои внутренние враги, от популистов до заинтересованных кругов". Перечислив ряд реформ, осуществленных на Украине с 2014 года, президент пишет: "Наша следующая задача - обеспечить, чтобы антикоррупционный суд как можно скорее стал действующим". (В русском тексте на официальном сайте Порошенко читаем: "Наша следующая задача - как можно быстрее обеспечить функционирование антикоррупционного суда". - Прим. ред.). "Однако система не будет полностью эффективной, если наши европейские партнеры тоже не будут играть свою роль, обеспечивая высокий уровень проверки потоков капитала из Украины и прекратив предоставлять убежище для чиновников и олигархов, которые стремятся уклониться от правосудия в украинских судах", - пишет Порошенко. "Я уверен, что антикоррупционный суд - это прорыв и изменение правил игры. Да, у нас еще есть работа, которую предстоит сделать, но принятием этого закона мы подали сигнал, что невозможно обратить вспять наши усилия сделаться мирным, безопасным, свободным от коррупции союзником ЕС и НАТО, играющим свою роль в созидании более сильной и более сплоченной Европы", - заключает Порошенко. Источник: The Washington Post