19 июня 2018 г. Эндрю Фоксолл | The Washington Post Когда-то Россия считала себя частью Европы. Почему произошла перемена "Как ожидается, ЕС вскоре объявит, будет ли он расширять свои экономические санкции в отношении России", - утверждает в The Washington Post Эндрю Фоксолл, директор Центра исследований России и Евразии при лондонском аналитическом центре Henry Jackson Society. Ссылаясь на одну из своих более ранних статей, автор пишет, что отношения России с ЕС не всегда были плохими: "На рубеже третьего тысячелетия Россия считала себя частью Европы. Она стремилась к более тесной интеграции с ЕС. Но за последние 18 лет Кремль постепенно повернулся спиной к Западу и теперь считает ЕС агрессором в ходе новой холодной войны". Фоксолл выделяет три фазы этого процесса. 1. 2000-2005 годы. Президент Ельцин и значительная часть российской политической элиты хотели интеграции России с ЕС, а президент Путин первоначально стремился осуществить эту концепцию. "В то время Кремль считал США и НАТО основными угрозами для национальных интересов России и главными препятствиями для достижения ее долгосрочной внешнеполитической цели - возрождения в качестве "великой державы". ЕС, напротив, был приемлемым лицом Запада", - говорится в статье. Однако после расширения ЕС в 2004 году Россия "начала обращаться с ЕС как с экспансионистской державой, которая посягает на ее суверенитет и внешнеполитические цели", пишет Фоксолл. 2. 2006-2011 годы. "В середине второго президентского срока Путина Кремль начал включать ЕС в одну группу с США и НАТО: все они, на взгляд России, стремились подорвать российский суверенитет, диктуя политику, нормы и ценности, идущие вразрез с российскими", - говорится в статье. "Этот переход от Европы к Евразии вскоре стал осязаемым", - пишет автор, упоминая, что ЕС приостановил переговоры о новом "Соглашении о партнерстве и сотрудничестве" с РФ, а затем запустил программу "Восточное партнерство". Россия, Белоруссия и Казахстан создали Таможенный союз Евразийского экономического союза, который, по словам Фоксолла, "мыслился как противовес ЕС". 3. 2012-2018 годы. Кремль расценил протесты из-за фальсификаций на парламентских выборах 2011 года как элемент западного заговора в целях смены российского режима. "В ответ Путин принял меры для подавления западного влияния внутри страны и продвижения России в качестве защитницы консервативных ценностей. Кремль начал критиковать ЕС за продвижение западных ценностей (в особенности за поддержку ЛГБТ-сообщества) как универсальных стандартов и их навязывание России", - говорится в статье. "Путин счел, что ЕС помог поддержать "революцию достоинства" на Украине", - пишет автор. "После российской аннексии Крыма и дестабилизации Восточной Украины Путин перешел к еще более воинственной риторике в адрес ЕС. Кремль уверял, что ради защиты суверенитета России был вынужден посягнуть на суверенитет соседних стран", - говорится в статье. По мнению автора, в новейшей версии "Концепции внешней политики РФ" (от 2016 года) ЕС оттеснен на обочину, взамен сделан акцент на "процессах евразийской интеграции". Подразумевается Евразийский экономический союз, о создании которого было объявлено в 2015 году, поясняет Фоксолл. С 2016 года отношения России с ЕС еще больше ухудшились. "Но это ухудшение происходило последние 18 лет: Россия перешла от оценки сотрудничества с ЕС как желательного к мнению, что конфронтация с ЕС неизбежна", - заключает автор. Источник: The Washington Post