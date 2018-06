19 июня 2018 г. Редакция | The Washington Post Еще один русский контактировал с предвыборным штабом Трампа. Что они скрывают? "Мануэль Ройг-Франсиа и Розалинд С. Хелдерман из The Washington Post в воскресенье сообщили, что Роджер Стоун, давнее доверенное лицо Трампа, в мае 2016 года встретился с россиянином, назвавшимся Генри Гринбергом и обещавшим компромат на Хиллари Клинтон. Стоун не был официальным сотрудником штаба, но им был Майкл Капуто, организовавший эту встречу. Капуто и Стоун не были в заблуждении по поводу национальности Гринберга. После встречи Капуто написал Стоуну сообщение: "Русский совсем чокнутый, да?" Стоун ответил, что Гринберг хочет "больших" денег", - рассказывает редакция The Washington Post. "Сейчас Капуто и Стоун уверяют, что Гринберг мог быть частью спецоперации ФБР. Но даже если бы так бы оно и было, это не оправдало бы того, что мы знаем об их поведении", - указывают журналисты. "Капуто и Стоун уверяют, что забыли о своих взаимодействиях с Гринбергом. В это трудно поверить, учитывая, что они, вероятно, готовились к своему выступлению перед Конгрессом. Это вызывает более тревожный вопрос: почему они скрыли эту встречу?" - резюмирует редакция. Источник: The Washington Post