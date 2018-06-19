Начался судебный процесс по делу об убийстве школьницы в Канделе

Почти полгода назад в небольшом немецком городе Кандель была убита 15-летняя школьница. Это преступление стало резонансным, в том числе, потому, что в его совершении подозревают беженца, передает Die Zeit.

"Сегодня в земельном суде Ландау (Рейнланд-Пфальц) начинается суд над подозреваемым в убийстве: на скамье подсудимых бывший друг 15-летней школьницы, беженец, предположительно прибывший из Афганистана", - передает издание.

Абдул Д. при свидетелях напал с ножом на свою жертву в магазине косметических товаров в Канделе 27 декабря прошлого года. "Заявления подозреваемого, что ему всего 15 лет, уже были опровергнуты. Но поскольку его истинный возраст не был установлен, его судят как несовершеннолетнего и процесс проходит за закрытыми дверями", - передает автор публикации.

Это дело, говорится в статье, заставило с новой силой вспыхнуть дебаты по поводу установления возраста молодых мигрантов.

Тогдашний премьер-министр Саарланда Аннегрет Крамп Карренбауэр (ХДС) требовала в связи с этим делом создания единой для всей страны процедуры установления возраста предположительно несовершеннолетних мигрантов. Бывший представитель фракции ХДС/ХСС по вопросам внутренней политики Штефан Майер (ХСС) требовал в случае возникновения сомнений медицинской процедуры установления возраста для тех, кто прибывает в Германию.

"Федеральная медицинская ассоциация Германии выступает против принудительного установления истинного возраста. Рентген кистей рук без соответствующих показаний является "покушением на физическую неприкосновенность". Об этом в интервью Sueddeutsche Zeitung заявлял глава ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, передает издание.