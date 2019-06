19 июня 2019 г. Леонид Бершидский | Bloomberg Энергетическая сеть России - легкая цель для хакеров США "Статья в The New York Times о том, что Киберкомандование США активизировало секретные попытки взлома российской энергосистемы в меньшей степени интересна в плане содержания, и в большей - в связи с очевидным сотрудничеством официальных лиц США в деле обнародования этой деятельности. Как и любая электрическая сеть, проходящая через цифровое преобразование, российская сеть достаточно уязвима для взлома, но зачем США могут хотеть публичного обсуждения этого вопроса?" - задается вопросом обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. "В The New York Times рассказывается об "имплантах" - размещении вредоносных программ в сетях, связанных с управлением электросетями в России, которые могут быть активированы в случае крупного конфликта. (...) Российская энергосистема особенно уязвима по нескольким причинам, - говорится в статье. Во-первых, она огромна. ПАО "Россети" обслуживает 2,35 млн. км линий электропередач и 507 тыс. подстанций. Во-вторых, она находится в процессе амбициозного цифрового преобразования. План дигитализации контролируемой государством компании, утвержденный в прошлом году, призван обеспечить существенное сокращение потерь при передаче и количества поломок к 2030 году. В плане говорится о создании подразделения кибербезопасности, но эта работа еще не завершена. (...) В случае России проблема усугубляется западным происхождением трех четвертей всего оборудования и подавляющего объема программного обеспечения. Если разведка США устанавливает имплантаты до того, как оборудование поставлено или когда оно находится в пути, нет гарантии, что они могут быть обнаружены". "Другими словами, защита российской энергосистемы - это огромная задача, даже несмотря на превосходный опыт россиян в деле обнаружения (и, вероятно, использования) уязвимостей. Американские кибератаки, безусловно, возможны. Другой вопрос, какой ущерб они могут причинить (...)", - подчеркивается в статье. "Было бы наивно полагать, что российское правительство не обеспокоено кибератаками США на критически важную инфраструктуру страны. Так что яростная реакция президента Дональда Трампа на статью в The New York Times - в Twitter он назвал публикацию "фактическм госизменой" - немного преувеличена. Что более показательно, так это ответ газеты: она сообщила, что до публикации рассказала о ней правительству и не получила никаких возражений", - указывает Бершидский. "В связи с этим возникает вопрос, для чего эта статья может служить правительственным чиновникам, которые беседовали с газетой, и тем, кто проверял публикацию. Моя теория заключается в том, что они хотели послать сообщение в Кремль, но не конкретно о том, чтобы Киберкомандование усилило свою активность в российской электросети. Российское политическое руководство, специалисты по разведке и кибербезопасности уже знают об этих усилиях. Скорее месседж касается процедуры одобрения наступательных усилий. В статье The New York Times говорится, что они проводятся в соответствии с новым неясным законодательством, принятым Конгрессом прошлым летом, которое позволяет министру обороны санкционировать "тайную военную деятельность" в киберпространстве без одобрения президента. Для россиян одно дело - знать, что США стремятся проникнуть в инфраструктуру их страны, но совсем другое - осознавать, что вторжения и атаки не требуют одобрения Белого дома и могут происходить регулярно и без особых сложностей. Чиновники США по сути говорят российскому президенту Владимиру Путину не выражать свой протест Трампу в случае атаки - американский президент может и не знать, что происходит, и это будет совершенно легально", - заключает автор публикации. Источник: Bloomberg