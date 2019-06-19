Когда роботы-пылесосы становятся шпионами

"Все больше людей используют "умных" помощников по хозяйству, которые подключены к интернету, оснащены камерами и микрофонами, собирают данные и обмениваются ими. При этом о безопасности подобной техники задумываются немногие", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Ученые из Технического университета Дармштадта обнаружили значительный изъян в системе безопасности роботов-пылесосов, изучив одну из широко распространенных моделей. "Чтобы самостоятельно передвигаться по квартире, устройства с помощью камеры и других датчиков собирают информацию о помещениях и, например, могут составлять план квартиры. (...) Обнаруженная брешь в системе безопасности позволяет злоумышленникам управлять роботом на расстоянии, запрашивать его статус и данные о квартире, говорит профессор Ахмад-Реза Садеги. Для этого не потребуется ничего, кроме так называемого MAC-адреса прибора, последовательницы цифр, предназначенной для идентификации электронного устройства. Эти данные, по словам исследователя, злоумышленники могут получить легко. (...) "Злоумышленник может считывать соединение между роботом и облачным сервером, вносить изменения и выдавать себя за другое устройство", - отмечает исследователь".

Ранее в одной из других моделей ученые обнаружили возможность установить вредоносное обновление, а также считывать информацию с камеры или микрофона. "Изъяны в системе безопасности ученые обнаружили и в 18 изученных фитнес-браслетах, что особенно критично, так как они собирают конфиденциальные данные о здоровье", - говорится в статье.

По словам исследователей, устройства из США и Европы в большей степени соответствуют стандартам безопасности, чем продукты менее крупных китайских производителей, которые меньше инвестируют в безопасность. В целом исследователи советуют не использовать большое количество умной техники дома. "Когда в этом хорошо разбираешься, можно все сделать правильно, но для обычного пользователя это тяжело", - передает издание слова Патрика Яуэрнига, специалиста по кибербезопасности.