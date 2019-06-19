Мариэль де Сарнез: "Иранцы теряют терпение"

"Венское соглашение по иранской ядерной программе - это шанс для Ирана. Оно должно сохраняться, несмотря на односторонний выход США. Для этого необходимо, чтобы специальный механизм расчетов с Ираном - INSTEX, созданный Францией, Германией и Великобританией - заработал. Это сигнал, который должна подать Европа. Функционирование такого механизма продемонстрирует, что Европа может говорить во весь голос и что мы способны оказывать влияние на мировой баланс", - утверждает в интервью Le Figaro Мариэль де Сарнез, председатель комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции, которая только что вернулась из Ирана, куда ездила в составе французской парламентской делегации.

"Со стороны иранцев я почувствовала нетерпение, однако все стороны и участники должны нести совместную ответственность за закрепление и продление Венского соглашения. Иранцы, европейцы, но также Россия и Китай. Если бы мы могли привлечь в INSTEX и другие европейские страны, это стало бы дополнительным преимуществом. Несмотря на то, что народ Ирана обладает стойкостью, мы ощутили, что экономика находится в тяжелом положении из-за высокой инфляции и трудностей с закупками продовольственных товаров, поскольку иранская экономика очень сильно зависит от импорта, который крайне затруднен из-за санкций и валютных ограничений", - отмечает де Сарнез.

"Если всякий раз, когда Соединенные Штаты выходят из соглашения и вводят санкции, мы будем считать, что нам ничего не остается, кроме как соглашаться и подчиняться, тогда мы просто откажемся от своего существования. ЕС должен принять вызов. И проявить сильную политическую волю. Стабильность на Ближнем Востоке имеет основополагающее значение. Это обнаруживается в Ираке и в Сирии, откуда я возвращаюсь. Не будем забывать также, что иранцам предстоит решать афганскую проблему - это сложнейшая миграционная задача, о которой редко говорят. Иранцы сказали нам, что они принимают более 3 миллионов афганских беженцев. Мы должны осознавать эту реальность", - резюмирует собеседница издания.