Все в превосходной степени - Трамп запускает свою кампанию по переизбранию в 2020 году

"Во вторник перед восторженной толпой сторонников президент США начал свою кампанию по переизбранию во Флориде, снова говоря на свои излюбленные темы 2016 года и нападая на демократов, обвиняемых в желании "разрушить американскую мечту", - пишет корреспондент французской газеты Liberation в Нью-Йорке Изабель Ханне.

"В речи продолжительностью более 75 минут, ведя огонь с помощью превосходной степени, президент Соединенных Штатов стал превозносить свои экономические результаты, "самую сильную экономику в истории страны" и "пусть весь мир нам завидует". Американская мечта "вернулась и стала сильнее, чем когда-либо". Снижение налогов, ставшее результатом проведенной им реформы, является "самым важным в истории". Качество воздуха и воды "чище, чем когда-либо". Что касается расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в избиоательную кампанию, то это, конечно, "наихудшая охота на ведьм в политической истории", - передает автор статьи.

Президент США постарался представить демократов как "радикальных противников": "Они хотят уничтожить вас и уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем", - сказал он своим сторонникам. "Америка никогда не станет социалистической страной, - продолжил он вбивать в голову свой новый языковой прием, появившийся в его речах в последние месяцы. - Голосовать за демократа, кем бы он ни был, в 2020 году - значит голосовать за рост радикального социализма и разрушение американской мечты".

"Если не считать его обещания "искоренить СПИД", "излечить рак" и отправить американцев на Марс, президент США не удосужился объявить политическую программу или будущие реформы на свой второй срок. Хотя с момента его прибытия в Белый дом его рейтинг никогда не превышал 50%, он явно не стремится расширить свой электорат. В отличие от кампании 2016 года, на этот раз Трамп пользуется поддержкой республиканского истеблишмента и гораздо более крупной и структурированной избирательной команды. Сбор средств для его кампании отражает новый энтузиазм его сторонников - собрано более 80 млн долларов, почти половина из которых, согласно его кампании, поступила от мелких доноров. Чтобы победить своего будущего оппонента-демократа, одного из 24, которые выдвинут свои кандидатуры, ему придется удержать голоса тех, кто привел его к власти, в то время как пока он не сдержал многие свои предвыборные обещания", - отмечает Ханне.

"Его стена на границе с Мексикой не построена (существующие части стены являются наследием предыдущих администраций). Он не начал свой фараоновский проект обновления стареющей инфраструктуры страны. Экономика США, конечно, устойчива, однако неравенство продолжает увеличиваться. Промежуточные выборы в ноябре прошлого года ознаменовались возвращением демократов к власти в деиндустриализированных штатах "Ржавого пояса" (промышленного пояса - Прим. ред., которые в 2016 году склонились в пользу кандидата от республиканцев", - пишет Libération.