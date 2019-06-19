Подстрекательские речи превращаются в правый террор

Глава административного округа немецкого города Кассель Вальтер Любке, вероятно, был убит правым экстремистом. Готовность представителей правых кругов к применению насилия возросла, указывает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Если подозрение подтвердится, это будет первый случай со времен Веймарской республики 1920-х годов, когда преступник правых взглядов убил высокопоставленного немецкого политика", - отмечает автор статьи Доминик Айгенманн.

"Готовность правых сил к применению насилия сильно возросла в ходе миграционного кризиса 2015-2016 годов, что подтверждается статистикой: расисты поджигали сотни приютов для беженцев, нападали на мигрантов и волонтеров, угрожали политикам, которые, как и Любке, занимались вопросом приема тех, кто искал убежища. Уже в октябре 2015 года произошло первое покушение: неонацист едва не убил Генриетту Рекер, обер-бургомистра Кельна", - говорится в статье.

"Но правые применяли насилие и до этого, - указывает Айгенманн. - Террористическая группировка "Национал-социалистическое подполье" убила в период с 1999 по 2007 год восемь человек с турецкими корнями. С 1991 по 1994 год, когда сотни тысяч людей бежали в Германию от войн на Балканах, страну накрыла волна насилия и погромов. (...) В те годы впервые совершил покушение и неонацист Штефан Э., предполагаемый убийца Любке".

"Уже с 1960-х годов правые террористы оставляли в Германии кровавый след. По оценки экспертов, на сегодняшний день их жертвами стали 200-300 человек".

"Только в Германии Федеральное ведомство по охране конституции насчитывает в настоящий момент почти 13 тыс. правых экстремистов, готовых к применению насилия. Это огромное число, даже если сравнить его с количеством исламистов: власти насчитывают 11 тыс. салафитов, примерно четверть из них считается готовой к применению насилия, 774 представляют потенциальную угрозу для общественной безопасности", - пишет издание.

В разы больше тех, кто поддерживает правых экстремистов и симпатизирует их целям, отмечает Айгенманн. Таких можно найти в партиях вроде НДПГ, движении Pegida, среди новых правых, частично в партии АдГ. В интернете правых экстремистов призывают к действиям тысячи людей.

"Дело Любке пугающим образом показывает, как виртуальная травля против "изменника родины" в итоге привела к политическому убийству, - указывает издание. - 65-летнего политика, оказывавшего христианскую помощь людям, оказавшимся в беде, годами обзывали в сети "крысой" (...)".

"Там, где ожесточается язык, недалеко до преступления", - прокомментировал ситуацию президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, призвав к борьбе с оскорблениями и насилием в медиа. "По сей день она, вероятно, не велась. Несмотря на принятый в 2018 году закон против травли в интернете, многие призывы к насилию в отношении Любке до сих пор можно найти в соцсетях", - отмечает Айгенманн.

"Ни концерны, ни государство не воспринимают всерьез свои действия против экстремизма в сети. Полиция и ведомство по охране конституции в прошлом также часто были склонны к преуменьшению серьезности правого экстремизма. (...) В Гессене, федеральной земле, где был убит Любке, сейчас ведется расследование в отношении 38 полицейских, привлекших к себе внимание в связи с правоэкстремистскими взглядами. Федеральное ведомство по охране конституции должно было начать всерьез воспринимать правую угрозу еще до убийства Любке", - констатирует Tages-Anzeiger.