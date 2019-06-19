"Когда после Первой мировой войны в Гамбурге свирепствовал голод, один предприниматель хорошо заработал, продавая неаппетитный "деликатесный студень". Когда стало известно, из чего он был сделан, произошло кровавое восстание", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Несмотря на масштабный голод после Первой мировой войны, ингредиенты, из которых изготавливался "деликатесный студень", не пользовались успехом среди жителей Гамбурга. Как сообщил властям в 1918 году производитель Якоб Хайль, в состав деликатеса входила кожа, снятая с бычьих и телячьих голов. Свой продукт он рекламировал публике как "высокопитательный студень с деликатным вкусом", - повествует журналист Бернхард Шпренгель.

"Бывший владелец дубильни гордился тем, что сделал сырье, использовавшееся в кожевенном деле, пригодным для питания людей", - говорится в статье.

"23 июня 1919 года при погрузке на повозку перед мясоперерабатывающей фабрикой на землю упала бочка и на виду оказалось ее зловонное содержимое: тухлые боенские отходы. (...) Дурной запах привлек внимание окружающих. Вместе со случайно оказавшимися там членами революционного рабочего совета они исследовали фабрику, и во время осмотра одной из бочек кто-то якобы воскликнул: "Эй, это же собачья голова!" - передает издание.

Произошедшее породило множество слухов. "Говорили, что для студня перерабатывались трупы собак, кошек и крыс. Позднее в ходе судебного процесса против Хайля это доказать не удалось. Однако государственный ветеринар установил, что на фабрику поставлялись "гнилые, зловонные и большей частью плохо просоленные" шкуры с червями".

Зловонная история возмутила население. "Перед фабрикой собралась толпа зевак, которые в итоге ворвались в здание. Якоб Хайль подвергся издевательствам и был сброшен в озеро Малый Альстер. Два полицейских спасли его и отвели в ратушу. Разгневанная толпа пыталась взять здание штурмом".

На следующий день, продолжает издание, протестующие заклеймили позором работников фабрики, согнав их на площадь перед ратушей, и брали штурмом здание ведомства, ответственного за проверку продуктов питания. Полиция не справлялась с происходящим.

По приказу бывшего председателя Совета солдатских депутатов Гамбурга и Альтоны Вальтера Лампля в город направилось добровольческое подразделение из 150 человек. 25 июня было введено осадное положение. Протестующие, тем не менее, все-таки захватили ратушу и убили 14 добровольцев. Беспорядки продолжались, и 1 июля министр обороны Густав Носке направил в Гамбург 10 тыс. солдат. Сколько именно людей погибло в ходе протестов неизвестно, но по оценке историка Уве Шульте-Фарендорффа убито было 80-90 человек.

"Были ли эти беспорядки политическим восстанием или же голодным бунтом, вызванным не в последнюю очередь катастрофической ситуацией с продовольствием в последние годы войны? Шульте-Фарендорфф считает, что это был "протест на фоне безнадежной ситуации с продовольствием", - говорится в статье.

"Восстание во многом подогревалось слухами, пишет историк Свен Филипски. В судебном процессе против производителя студня Хайля удалось найти доказательства лишь некоторым обвинениям. Предпринимателя приговорили к трем месяцам тюрьмы и денежному штрафу в 1 тыс. марок", - пишет Die Welt.