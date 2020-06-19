Европейцы утратили всякие иллюзии в отношении Дональда Трампа

"(...) Дональд Трамп растоптал все основы либерального международного порядка. Он с презрением относился к своим традиционным союзникам, игнорировал или атаковал мультилатеральные организации, выдвигал свою меркантилистскую концепцию безопасности", - пишет Le Figaro.

"Менее чем за четыре года он вышел из Парижского соглашения по климату, из компромисса по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), из ВОЗ, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он приветствовал "Брекзит" как "великую победу", заставил пересмотреть гарантии безопасности НАТО, объявил о выводе американских войск из Сирии, не предупредив европейцев, хотел заключить мир с талибами в Афганистане... В период коронакризиса он действовал без солидарности с союзниками и без предварительного уведомления закрыл свои границы для ЕС. Организация саммита G7 в Соединенных Штатах, дата которого еще не определена, является последним спорным вопросом в отношениях с европейцами. "Дональд Трамп хочет подчинить международную повестку дня внутренней политике. Он также хочет сделать из G7 саммит против Китая", - с сожалением говорит один французский дипломат.

"Из-за накопившихся нападок Франция и Германия потеряли терпение. Елисейский дворец больше не скрывает своего замешательства. "За разрушительными действиями Дональда Трампа не просматривается никакой стратегии", - сокрушается один дипломатический источник. Ангела Меркель взбунтовалась, отказавшись устраивать G7 в Кэмп-Дэвиде в июне, сославшись на санитарный кризис. Ни у одной, ни у другой страны уже нет никаких ожиданий по поводу американского президента", - пишет автор публикации Изабель Лассер.

"Европейцам не нравилась идея "Америка превыше всего", безусловно, еще большее отвращение у них вызывает версия "Дональд Трамп превыше всего", предложенная Джоном Болтоном. Будь то новые детали попытки оказать давление на украинское правительство, чтобы получить компрометирующую информацию о своем конкуренте-демократе Джо Байдене, или обвинения, согласно которым Дональд Трамп обратился за помощью к китайскому президенту Си Цзиньпину, чтобы выиграть выборы в ноябре, все эти откровенные признания экс-советника способны еще больше испортить трансатлантические отношения. Если верить Джону Болтону, то Дональд Трамп считает, что "захватить Венесуэлу было бы круто". Он думал, что Финляндия является частью России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой. Он рассматривает ядерные переговоры с Северной Кореей как "коммуникативные упражнения", призывает президента Китая продолжать строительство лагерей "перевоспитания" в Синьцзяне", - говорится в статье.

"У европейских канцелярий складывается обобщенный образ необразованного и вульгарного, влиятельного и ребячливого президента, которого привлекают авторитарные лидеры, и который смешивает свою личную повестку дня с внешней политикой, они уже больше не поддерживают ни его прямолинейный стиль, ни его мировоззрение и считают его переизбрание "кошмаром". Некоторые уже сейчас возлагают свои надежды на победу Джо Байдена, - указывает автор публикации. "Из-за политического кризиса (процедура импичмента), санитарного кризиса, экономического кризиса и социального кризиса (убийство Джорджа Флойда) превосходство Дональда Трампа в опросах испарилось. Можно уже начать рассматривать администрацию Байдена", - считает президент Международной кризисной группы Роберт Малли. Приход Джо Байдена в Белый дом стал бы хорошей новостью для трансатлантических отношений. "Байден верит в традиционные альянсы и мультилатерализм. Он также захочет укрепить связи с Европой, чтобы лучше противостоять Китаю".

"Однако было бы наивно полагать, что отдаление от Европы, начатое при Бараке Обаме, будет остановлено при избрании Джо Байдена. Кандидат от Демократической партии привязан к НАТО и либеральным ценностям, он пообещал вернуться к Парижскому соглашению и также может снова присоединиться к СВПД. Однако отход Америки от мировых дел будет продолжаться, равно как и разногласия с Европой, которую Соединенные Штаты обвиняют в том, что она тратит недостаточно средств на свою оборону. Также было бы неразумно полагать, что Дональд Трамп, который выполняет большинство своих предвыборных обязательств, не будет переизбран", - комментирует автор статьи. (...)