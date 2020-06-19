Изнасилования, принудительные аборты, электрошокеры

"Сексуальное насилие повсеместно происходит в сирийских тюрьмах, а жертвы презираются своими семьями", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Джумана Сейф, адвокат и активистка, защищающая права женщин, родом из Сирии. "Уже более двух лет она занимается вопросом сексуального насилия в тюрьмах режима Башара Асада. За эти годы она услышала сотни историй переживших насилие людей", - повествует журналист Паскаль Мюллер.

"Она лично разговаривала более чем с 70 из них. Это всегда тяжело. Они рассказывают Сейф о злоупотреблении личными досмотрами, сексуальных домогательствах, принудительных половых сношениях с другими заключенными, нанесении увечий гениталиям, принудительных абортах, ударах электрошокером по груди и гениталиям, изнасилованиях".

"Сейф убеждена, что сирийский режим много лет использует сексуальное насилие в качестве оружия и что это должно преследоваться в уголовном порядке. "Реальность такова, что сексуальное насилие осуществляется систематически, повсеместно и намеренно, чтобы усмирить население и подавить оппозицию - это преступление против человечности", - говорит она.

"По сообщению Комиссии по правам человека ООН, как минимум в 20 сирийских тюрьмах насилуют и издеваются над женщинами и девочками. Как минимум в 15 - над мужчинами и мальчиками".

"В связи с этим Европейский центр по защите конституционных прав и прав человека (ECCHR), где работает Сейф, совместно с двумя сирийскими организациями по защите прав женщин в среду подал заявление в генеральную прокуратуру в Карлсруэ от имени семи выживших. Заявление подано в отношении сирийца Джамиля Хассана и восьмерых других подозреваемых. Это первая в мире попытка привлечь к суду ответственных за сексуальное насилие в сирийских тюрьмах как за преступление против человечности", - отмечает издание.

С 2009 по 2019 год Хассан возглавлял сирийское Управление разведки военно-воздушных сил. Под его руководством в сирийских тюрьмах систематически пытали и убивали сотни людей, говорится в статье.

"Одна из обвинителей, свидетельница под номером 107, указывает, что в конце своего заключения ее лично допрашивал Джамиль Хассан. Ее арестовали в 2012 году, тогда она была беременной. Больше месяца она провела в одиночной камере в тюрьме управления в городе Хама. Во время допросов мужчины постоянно задавали ей вопросы о ее интимной жизни с бывшим мужем. Затем ее перевели в лагерь для интернированных лиц при аэропорте. Там она видела много трупов. Ее саму однажды вечером жестоко изнасиловали по пути в туалет. По словам женщины, после этого ее снова перевели в другую тюрьму и пытали во время допросов. У нее появились вагинальные кровотечения. Они не прекращались, и ее прооперировали в военном госпитале - без наркоза. После этого у женщины случился выкидыш", - пишет издание.

Женщины, подвергшиеся насилию, страдают не только физически и морально - после освобождения они подвергаются дискриминации. "Слишком сильна в сирийском обществе стигма сексуального насилия. Иногда после освобождения из тюрьмы женщин даже убивают, потому что считают их позором семьи".

"Сирийский режим целенаправленно использует насилие, чтобы держать все общество в страхе, считает ECCHR. В 2013 году бежавшие в Ливан и Иорданию сирийцы сообщили Международному комитету спасения, неправительственной организации, расположенной в Нью-Йорке, что главной причиной их бегства стал страх сексуального насилия. Тем не менее, программ помощи пережившим насилие почти не существует по сей день", - пишет Der Spiegel.