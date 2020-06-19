Победы России

"Несмотря на высокие цифры, Кремль объявляет о победе над пандемией коронавируса. Ведь Путин хочет однозначного "да" в поддержку спорных поправок к конституции", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Гордость носят на груди; так было уже в советские времена, - отмечает журналистка Инна Хартвих. - Нагрудный значок для пионеров, знак отличия для героев труда, медали для защитников отечества. Стремление к демонстрации достигнутого, к подчеркиванию принадлежности к какой-либо группе и в путинской России выражается с помощью значков и ленточек. "Мы победили коронавирус", - было написано на значках, которые раздавались ко Дню России 12 июня. Значок прикрепляли на грудь и многим из тех, кто выписывался из больницы после перенесенного заражения Sars-CoV-2. "Это очередная наша общая победа", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, когда в одночасье ослабил почти все ограничения в столице".

"В настоящий момент в России ежедневно регистрируется около 9 тыс. новых заражений, в Москве - около 2 тыс. случаев. Это победа цинизма", - подчеркивает автор статьи.

"Вытеснение болезни как таковое стоит не на первом месте. На всех уровнях подтасовываются цифры, статистика порой кажется настолько абсурдной, что ей нельзя верить. Никто не знает наверняка, как выглядит ситуация с распространением опасного возбудителя в стране. Министерство здравоохранения советует и вовсе не включать в статистику бессимптомные случаи. Создается впечатление, будто бы вместе со снятием строгих ограничений исчез и вирус. Необходимо по-прежнему соблюдать осторожность, говорит московский мэр. Только его уже вряд ли кто-то слушает. Через три недели после введения ограничений москвичи стали все меньше придерживаться правил. Так как доверие к государству отсутствует, россияне позволяют себе не реагировать на наставления государства. Лишь страх перед дубинкой - высокими штрафами - заставлял соблюдать ограничения Собянина. Как только полицейские перестали осуществлять контроль, улицы заполнились людьми. Собянин смирился с реальностью, тем более что он попал под давление и внутри системы. Слишком часто и порой открыто он противоречил желаниям Путина. Мэр сдал позиции", - говорится в статье.

"Жесткие меры Собянина, которые сразу же отразились на рейтинге президента, давно надоели Путину. Когда статистика сообщила о максимальном числе новых заражений, Путин отменил "нерабочие недели", которые он сам объявил за счет предприятий - зачастую представляющих малый и средний бизнес. Когда было зарегистрировано максимально число умерших, Путин объявил о новой дате проведения перенесенного военного парада. (...) Эпидемиологическая обстановка? "Положительная динамика" и "стабильная ситуация" - так звучит ответ. Эти противоречия вызывают неопределенность; из-за них еще больше падает доверие к руководству", - указывает издание.

"По логике Кремля пропагандистский акционизм с поспешно снятыми ограничениями своевременен. Ведь на кону стоит сохранение власти Путина. Одно только это обстоятельство имеет решающее значение для "поэтапного снятия ограничений". В промежутке между облегчением по поводу слегка снизившегося числа новых заражений и шоком от экономических последствий карантина Кремль хочет получить громкое "да" в поддержку изменения конституции, благодаря которому Путин и после окончания текущего президентского срока сможет оставаться у власти. Президенту не нужно мнение народа, выраженное на голосовании. Оно не является обязывающим с юридической точки зрения. Но он хочет, чтобы по-прежнему поддерживалось его понимание демократии. (...) Нужно отпраздновать великую победу - включая гордость за якобы "побежденный вирус", - пишет Die Tageszeitung.