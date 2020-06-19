"Чреватое последствиями посягательство России и сильное отягощение отношений"

"Федеральная прокуратура обвиняет Россию в заказе убийства в Берлине. Пока реакция правительства ФРГ по этому делу была сдержанной. Но теперь требования о четком ответе звучат все громче", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В четверг федеральная прокуратура предъявила обвинение в убийстве гражданину России. В августе прошлого года он застрелил в парке Малый Тиргартен в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили. Ведомство уверено: заказ на убийство поступил от государственных органов Российской Федерации".

"Представитель правительства сообщил, что правительство ФРГ будет тщательно следить за дальнейшим ходом расследования вплоть до вынесения судебного решения и оставляет за собой право на принятие дальнейших мер. Как они будут выглядеть и когда будут приняты, он не уточнил".

"Посол России в Германии отверг обвинения. (...) По его словам, утверждения генерального прокурора по-прежнему "не подкреплены фактами и доказательствами", - говорится в статье.

"Пока в деле Хангошвили федеральное правительство реагировало сдержанно. Ссылаясь на неготовность России помогать в расследовании преступления, в декабре Берлин выслал двух российских дипломатов. Явное обвинение российского государства со стороны федеральной прокуратуры теперь заставит правительство принять меры. Отношения между Россией и Германией и без того являются напряженными в связи с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году, осуществление которой также приписывается России".

"Спикер партии СвДП по вопросам европейской политики Михаэль Линк назвал обвинение "чреватым последствиями посягательством России и сильным отягощением германо-российских отношений". Если в ходе расследования обвинения подтвердятся, это должно будет повлечь за собой серьезные последствия. Тогда, считает Линк, Берлин должен будет настоять на совместном однозначном ответе Евросоюза России, например, в виде санкций в отношении российских органов".

"Патрик Зенсбург, политик из партии ХДС, специализирующийся на вопросах безопасности, также высказался в поддержку четкой дипломатической реакции после предъявления обвинения. "Она должна включать высылку дипломатов, а также интенсивное наблюдение за российскими учреждениями в Германии", - сказал депутат бундестага в разговоре с Die Welt".

"Заместитель председателя фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц надеется на расследование причин преступления: "Это необходимо, так как организация убийства людей в Германии из-за границы - это максимальная провокация и вызов правовому государству", - передает Die Welt.