Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте: "Путин ведет войну против Запада с привлечением современных средств"

Манфред Вебер (ХСС), глава ведущей фракции в Европарламенте, Европейской народной партии (ЕНП), в преддверии саммита ЕС призывает в интервью Bild продемонстрировать силу в отношениях с президентом Путиным, а также положить конец наивности в рамках политических дискуссий.

Комментируя отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, собеседник издания указывает на то, что "впервые со времен Второй мировой войны на территории Европы был применен нервно-паралитический яд. Есть доказательства того, что атака была совершена кем-то из России. Факты говорят сами за себя: президент Путин привлекает всевозможные средства, чтобы расшатать суверенитет других государств и дестабилизировать порядок и безопасность внутри Европы и за ее пределами. Поэтому можно утверждать: Путин ведет войну против Запада с привлечением современных средств".

"У нас есть очевидные доказательства того, что имели место факты вмешательства Москвы в политику других государств - например, в референдум по "Брекзиту", выборы в США; осуществлялись попытки дестабилизировать обстановку в странах Балтии и на Балканах - при помощи российской пропаганды и гибридных атак. Это же самое можно утверждать и применительно к референдуму в Каталонии. Хакеры и блогеры ежедневно пытаются влиять на общественное мнение", - уверен европолитик.

"Кроме того, Россия ведет войну на Восточной Украине и в Сирии, преследуя при этом политические цели. Не стоит забывать и о ракетах, размещенных в Крыму и в Калининграде. Если все подытожить, становится ясно: Россия перешла границу. Мы, европейцы, должны стряхнуть с себя остатки сна и отказаться от своей наивности: проводится атака на наш образ жизни. Мы должны защищаться", - добавляет Вебер.

В этой связи, уверен депутат Европарламента, следует, прежде всего, помнить о том, что "каналы для переговоров следует держать открытыми. Мы и впредь должны протягивать руку, только с позиции силы. Надеюсь, что в ходе саммита ЕС, который пройдет в четверг, Москве будет послан единый сигнал о том, что ее поведение неприемлемо. Не стоит исключать возможность введения новых санкций. Европа как можно скорее должна выстроить центры по противодействию киберугрозе, объединить в единую сеть национальные ведомства. Кроме того, от нового правительства ФРГ я ожидаю твердой позиции, которая помешает Путину и впредь настраивать европейцев друг против друга строительством "Северного потока-2". Возможность реализации этого проекта должна быть еще раз проверена".

"С нашей стороны никто не хочет нового витка конфронтации", - говорит Манфред Вебер, отвечая на вопрос журналиста о вероятности начала новой холодной войны. "Однако мы должны понимать, что Россия перекрывает неправильную внутреннюю политику агрессивным национализмом. Эти великодержавные устремления снова оправдывают там применение силы. Мы думали, что подобное больше не повторится после Второй мировой войны. Этой тактике Путина Евросоюз должен противопоставить свою основополагающую модель свободы и партнерства".

Допускал ли Запад ошибки в отношениях с Россией? "В последние годы и даже десятилетия мы постоянно предлагали России партнерство. Это касалось как военных, так и экономических вопросов - вплоть до нового соглашения о сотрудничестве, инициированного Жан-Клодом Юнкером", - ответил депутат.

По мнению Вебера, страны Запада должны последовать примеру Британии и не отправлять своих высокопоставленных представителей в Россию на ЧМ-2018. "В нынешней ситуации мы не должны превращать футбольный чемпионат в пропагандистский успех Путина", - резюмирует собеседник Bild.