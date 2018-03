19 марта 2018 г. Катрин Хилле, Генри Фой, Макс Седдон | Financial Times Москва поблагодарила Великобританию за то, что она помогла Путину одержать безоговорочную победу на выборах в России "В воскресенье Владимир Путин переизбрался на пост российского президента, набрав подавляющее большинство голосов, что Москва отчасти объяснила бурным дипломатическим скандалом с Британией вокруг отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля", - пишет Financial Times. "Явка оказалась выше, чем мы ожидали, примерно на 8-10%, за что надо сказать спасибо Великобритании", - заявил Андрей Кондрашов, пресс-секретарь предвыборного штаба Путина, на фоне того, как предварительные результаты позволяют предположить, что Путин победил с 75,6% голосов. "В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться. Потому что всякий раз, когда Россия огульно, бездоказательно в чем-либо обвиняется, все, что делает русский народ, - это объединяется около центра силы. Центр силы - это, безусловно, сегодня Путин", - сказал Кондрашов. "Кремль ставил целью, чтобы Путин набрал, по меньшей мере, 70% голосов при явке не менее 70%. Хотя неясно, была ли эта цель достигнута, число проголосовавших за Путина, как представляется, намного превосходит данные на всех предыдущих выборах за все 18 лет его нахождения у власти, и, таким образом, означает триумф", - считает издание. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала выборы "прозрачными" и заявила, что серьезных нарушений не было, за исключением пары случаев. Однако по данным негосударственной мониторинговой организации "Голос", на выборах отмечались случаи препятствования работе наблюдателей, принудительного голосования и вбросов, говорится в статье. За двадцать минут до закрытия избирательного участка номер 0644 в Каспийске, пригороде Махачкалы, корреспондент Financial Times видел, как молодая женщина вбросила в урну для голосования толстую кипу бумаг, сообщает издание. "Несколько человек безуспешно пытались загораживать обзор для Financial Times. Еще 15 человек на избирательном участке заявили, что они не видели этого инцидента", - говорится в статье. Источник: Financial Times