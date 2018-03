19 марта 2018 г. Амелия Джентльмен | The Guardian "Я беспокоюсь за свою семью": страхи российского изгнанника за свою безопасность после смерти Глушкова "Евгений Чичваркин, бывший мобильный магнат, прожил в Великобритании почти десять лет, сбежав из России в 2009 году, и стал ярым антипутинским активистом. Он никогда не думал о том, чтобы нанять телохранителей, но открытие расследования по убийству другого российского бизнесмена в изгнании, Николая Глушкова, заставило его переоценить опасность, которая может ему угрожать", - пишет The Guardian. "Чичваркин сочетает управление винным бизнесом на Мэйфейре, Hedonism, с антипутинскими кампаниями для российского сообщества экспатриантов. В воскресенье он организовал акцию протеста перед российским посольством в Лондоне, где россияне выстроились в очередь, чтобы проголосовать на президентских выборах", - сообщает издание. "Его в особенности беспокоит то, как офисные ноутбуки пропадали при загадочных обстоятельствах. Две недели назад в Сохо у его помощницы украли из сумки ноутбук. Это был компьютер, который он использовал для пересылки пожертвований через PayPal российскому оппозиционному политику Алексею Навальному", - говорится в статье. Дважды, когда его помощники возвращались в Лондон из России за последние месяцы, их багаж пропадал, а потом его возвращали со следами обыска, рассказал Чичваркин. "Проблема в том, что это фээсбэшники, и они отличаются от нормальных людей, и мы не знаем, как функционируют у них мозги. Я не могу расслабиться на 100% - всегда есть какой-то элемент риска", - сказал он. "Здесь риск гораздо меньше, чем в России. Но я беспокоюсь за людей, которые на меня работают, и за свою семью", - отметил Чичваркин. Помимо обеспокоенности по поводу безопасности, сейчас быть российским изгнанником в Великобритании нелегко, пишет автор статьи, отмечая жалобы бизнесмена на то, что соседи начали его сторониться. "Я здесь прожил уже девять с половиной лет. Я создал рабочие места, на которых людям платят зарплаты в 3-4 раза выше рыночного уровня, компания каждый год отдает британскому правительству миллионы налогов, а сейчас соседи не хотят подписать мою петицию о благоустройстве детской площадки. Это безумие", - сетует Чичваркин. Источник: The Guardian