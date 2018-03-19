Борис Джонсон оправдывает игру в теннис с женой бывшего путинского министра в обмен на пожертвование 160 тыс. фунтов

Борис Джонсон сыграл в теннис с женой одного из бывших министров Владимира Путина в обмен на пожертвование 160 тыс. фунтов Консервативной партии Великобритании, сообщает The Independent.

"Джонсон подтвердил, что игра, за которую Любовь Чернухина заплатила в прошлом году (насколько известно, это мероприятие состоялось не в прошлом, а в 2014 году. - Прим. ред.) на устроенном тори мероприятии по сбору средств, состоялась", - передает журналист Джо Уоттс.

Чернухина заплатила также 30 тыс. фунтов за ужин с министром обороны Гэвином Уильямсоном, который на прошлой неделе поднял шумиху, когда велел России "уйти и заткнуться" в связи с нападением в Солсбери.

Чернухина сейчас является гражданкой Великобритании. Она замужем за бывшим заместителем министра финансов России Владимиром Чернухиным, который, по словам семьи, потерял расположение Путина, говорится в статье.

Джонсон в шоу Эндрю Марра на BBC 1 ответил "да" на вопрос, имела ли место игра в теннис с Чернухиной. "До тех пор пока не будут предъявлены доказательства в отношении отдельных россиян, я не думаю, что следует очернять весь народ", - добавил он.

"По данным избирательной комиссии, помимо пожертвования за игру в теннис в 2017 году, Чернухина сделала еще четыре взноса, в результате чего партии были предоставлены дополнительные 87,250 тыс. фунтов", - пишет газета. В 2016 году от Чернухиной поступило пять пожертвований на 77,912 тыс. фунтов.