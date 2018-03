19 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Итак... победил Путин! Президент России переизбран - в обстановке холодной войны и шпионского скандала, при поддержке "поколения Путина" и на фоне "унизительного спектакля" с дебатами на ТВ. Многим русским нравится Путин, признают корреспонденты, но внутренние проблемы страны нарастают, а путинская программа старомодно представляет мотором модернизации сектор вооружения. Во внешней политике делается опасная ставка на усиление прямого противостояния с Западом. Российский президент одержал убедительную победу на выборах, получив 76,67%, тогда как в 2012 году - 63,6%. Дело отравленного российского экс-шпиона усилило сплоченность вокруг знамени, пишут журналисты Les Echos. Кремль изобличил британские "провокации". Реальная популярность Путина, который, как считается, обеспечил стабильность страны после прихода к власти в 2000 году и возвращение России на международную арену, вкупе с закручиванием гаек в политической игре, довершили остальное, полагают журналисты. "Россияне потеряли доверие ко всем социальным институтам, кроме Путина, церкви и армии, - подчеркивает независимый политолог Дмитрий Орешкин. - За 18 лет его популярность всегда достигала пиков в момент войн: Чечня, Грузия, Украина". Перед лицом Путина оппозиция была подавлена медийным молчанием и признанием ее ничтожности. Из семи кандидатов (два коммуниста, два ультранационалиста и три либерала), лишь коммунист Павел Грудинин набрал 12% голосов. Ксения Собчак - либеральная фигура с позицией, близкой к европейской (ей хватило дерзости оспаривать аннексию Крыма), удостоилась от 2 до 3% голосов, отмечают авторы. Явные фальсификации, запятнавшие выборы 2012 года, судя по всему, были не столь многочисленны. Половина из 97 тыс. избирательных участков была снабжена камерами наблюдения. "Я уверен в правильности программы, которую предлагаю для страны", - заявил Путин после голосования. Сказать по правде, о программе не известно почти ничего, поскольку он уклонялся от каких бы то ни было дебатов во время кампании и довольствовался двумя очень короткими выступлениями в ходе электоральных митингов, замечают журналисты. Современный сильный лидер должен выглядеть так, будто он все еще любим народом. Путин заранее устранил самого серьезного конкурента, Алексея Навального, и было бы странно, если бы он не смог организовать достаточную явку, говорится в комментарии The Wall Street Journal. "Путин правит Россией уже 18 лет, и за это время он усилил свою агрессию за границей ради поддержания национализма внутри страны", - считают авторы. Последняя химическая атака Кремля в Британии стала предупреждением, что он, возможно, готовится к новой эскалации. "Прибалтика и Балканы могут стать двумя возможными мишенями вредоносных действий, и Запад должен быть начеку", - предостерегает WSJ. "Что касается США, то администрация Трампа проявила себя активнее администрации Обамы в противостоянии ему - например, послав оружие поражающего действия на Украину. Но Путин все еще надеется, что он сможет с помощью манипуляций добиться у Дональда Трампа кого-то рода согласия на региональное господство Кремля. Трамп не должен попасться на удочку", - говорится в статье. "Итак, победителем становится... Владимир Путин. Барабанная дробь излишня, удивление не выходит за рамки, - пишет журналист Handelsblatt Андре Баллен. - После подсчета 99% голосов Путин набрал 76,7%. Вероятно, эти цифры должны польстить кремлевскому боссу". Власти создали все условия для победы с подавляющим преимуществом, отмечает журналист. Неприятных кандидатов отсеяли заранее, допущенные соперники были заняты нападками друг на друга вместо атаки на действующего президента. "Оппозиция должна признать свои ошибки в предвыборной кампании, - замечает Баллен. - Она оказалась раздробленной внутри. Несмотря на то, что самый известный представитель оппозиции Алексей Навальный призывал к бойкоту выборов, (...) ему не удалось добиться признания в рядах протестного движения". Путин впервые появился на российской политической сцене как экономический реформатор, говорится далее. Теперь же он продвигает стабильность и устойчивость власти. В недавнем обращении к нации он сказал о необходимости дебюрократизации и цифровой экономики, но такие призывы были и в 2012 году - и не были реализованы. К тому же выступление было омрачено громогласной демонстрацией нового ядерного оружия. "Блеф это или нет, но путинская программа дает мало надежды на обновление его политики во время четвертого срока. Она направлена в прошлое. Если сектор вооружения станет мотором модернизации России, это будет схоже с Советским Союзом", - пишет Баллен. Автор находит еще одно сходство с СССР: "диктаторы советских времен правили чаще всего до гробовой доски, хотели они того или нет". Президент переизбран. Однако, если Владимир Путин хочет наконец изменить жизни многих россиян к лучшему, он будет вынужден взять курс на сближение с Евросоюзом, уверен обозреватель Sueddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен. "Путин с триумфом набрал более 70% голосов. В этом плане Россия выглядит предсказуемой страной (...). Но вот курс страны, видимо, может меняться в зависимости от предпочтений власть имущих. Когда 18 лет назад Путин впервые вступал в президентскую должность, он обещал защищать демократические свободы граждан. Со временем понятие "демократические" стало чем-то предосудительным, а отношения с Западом опустились до уровня, которого ни разу не достигали со времен окончания классического противостояния между Востоком и Западом", - отмечает автор. "Многим русским нравится Путин, а те, кто ему не симпатизирует, часто уже не рискуют открыто говорить об этом. В России установилась атмосфера запугивания, свобода собраний ограничивается, свобода слова урезается, да и интернет - уже не остров свободомыслия", - говорится в статье. Уровень жизни россиян падает, и "это сложно компенсировать даже за счет патриотизма и бравирования ядерным оружием". "Расчет Москвы на то, что санкционный конфликт с Западом пойдет России на пользу, до сих пор не оправдался. Китай, вопреки ожиданиям, не стал перспективным партнером и альтернативой Западу. Скорее всего, Путину волей-неволей придется налаживать отношения с ЕС. Но для начала ему придется развеять тщательно создававшийся образ России в кольце врагов, пишет автор. Но хотят ли власти укрепить российское общества или усилить контроль над ним? "В настоящий момент, к сожалению, все говорит в пользу последнего", - резюмирует Нингуйзен. Выборы президента России "не имеют ничего общего со свободными демократическими выборами, но считать их пустым ритуалом - тоже ошибка", - пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер. Для Путина они имеют большое значение. Это своего рода проверка на прочность его политической системы. На всех уровнях госаппарата тестируется лояльность и готовность мобилизовать электорат - от государственных ведомств и региональных губернаторов до директоров школ. Кроме того, продолжает Везер, Путину нужен этот плебисцит для сохранения контроля над конкурирующими группами элит. За последние годы экономические и социальные проблемы в стране нарастают как снежный ком. "Единственный аргумент, оставшийся у Путина, - это роль защитника отечества, окруженного со всех сторон врагами. Ему удалось поднять на головокружительную высоту свой рейтинг, рухнувший в 2012 году, за счет аннексии Крыма и вторжения на Украину. Но, кажется, он не верит в долгоиграющий эффект от националистической эйфории. Поэтому в преддверии нынешних выборов была сделана ставка на усиление прямого противостояния с Западом. Вопрос только в том, как далеко в этом конфликте готов зайти Путин", - пишет журналист. "10 лет назад слова "путинское поколение" ассоциировались с прокремлевскими молодежными движениями, которые донимали эстонских дипломатов в Москве и проводили мероприятия, пронизанные идеологией, в летних лагерях на живописном озере Селигер", - пишет корреспондент The Observer Эндрю Рот. По мнению автора, теперь это поколение скорее похоже на улыбчивую 19-летнюю студентку Марину Коновалову. "Коновалова - вовсе не фанатичная сторонница президента. Но это типичная представительница поколения, которое считает его неизменной частью политического ландшафта. И, пока не появится кто-нибудь, кто был бы намного лучше, она, по ее словам, не видит причин бунтовать", - говорится в статье. "Зачем его заменять? Я вижу огромный прогресс, - сказала Коновалова в интервью. - По-моему, люди слишком фокусируются на Путине. Что значит для меня Путин в моей повседневной жизни? Он не устанавливает цены, не говорит мне, с кем видеться или что носить. И я просто пытаюсь говорить себе каждый день: если я хочу быть счастливой, я должна сама сделать себя счастливой". "Все молодые россияне: и те, кто поддерживает Путина, и его противники, - оказались под влиянием его долгосрочного слияния с государством", - комментирует автор. Газета пересказывает результаты соцопросов: "Россияне в возрасте 18-24 лет чаще поддерживают Путина, чем их родители или любое другое предыдущее поколение, чаще считают, что страна движется в правильном направлении, а нынешняя российская система госуправления превосходит западные альтернативы (и Советский Союз)". "Нам нужно, чтобы молодежь купилась на систему до того, как уйдет Путин", - сказал в интервью в декабре некий "человек, близкий к Кремлю", пожелавший остаться анонимным. "Кремль давал российскому населению понять, что у него есть только один выбор: великолепная, сильная Россия Владимира Путина или возвращение в хаос", - считают журналисты Tages-Anzeiger Юлиан Ханс и Цита Аффентрангер. Наблюдатели сообщили о 2,6 тыс. нарушений на выборах. Много нарушений было зафиксировано на Кавказе. При этом ни одного из сотрудников ОБСЕ не направили в регион, а "Европейскую платформу за демократические выборы" (Германия) российские власти объявили "нежелательной иностранной организацией", отмечают авторы. Большую часть предвыборной работы за Путина сделали телевидение и его семь соперников, говорится далее. Во время совместных выступлений кандидатов на ТВ они орали друг на друга и набрасывались с кулаками. Путин изначально отказался от участия в дебатах. Таким образом, унизительный спектакль обеспечил оптимальный фон, на котором Путин смог показать себя в роли настоящего государственного деятеля во время длинных интервью перед кремлевскими кулисами. По сравнению с 2012 годом примечательным является то, как мало в выборах было содержания, полагают Ханс и Аффентрангер. Кремль делал ставку исключительно на ТВ и личность Путина. Известные российские телеведущие не старались скрыть свое восхищение президентом. "Многие помнят слезы, которые бежали по лицу Путина, когда в марте 2012 года на Манежной площади в Москве он праздновал свою победу. После массовых протестов против его возвращения в Кремль они казались слезами облегчения. Позднее его пресс-секретарь заявил, что причиной слез стал встречный ветер. На этих выборах ветер для Путина был попутным", - подытоживают авторы. Также по теме: Победа Путина на выборах ничего не говорит о его личных политических страхах (The Washington Examiner) Заявления о вбросе бюллетеней омрачают победу Путина на выборах в России (The Times)