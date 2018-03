19 марта 2018 г. Эндрю Рот | The Observer Для "путинских поколений" Влад-улучшитель - по-прежнему ведущий кандидат на выборах "10 лет назад слова "путинское поколение" ассоциировались с прокремлевскими молодежными движениями - подростковыми ударными группировками, которые донимали эстонских дипломатов в Москве и проводили мероприятия, пронизанные идеологией, в летних лагерях на живописном озере Селигер", - пишет корреспондент The Observer Эндрю Рот. По мнению автора, теперь это поколение скорее похоже на улыбчивую 19-летнюю студентку Марину Коновалову. Она сказала журналистам, что на президентских выборах в это воскресенье планирует голосовать за Путина. "Коновалова - вовсе не фанатичная сторонница президента. Но это типичная представительница поколения, которое считает его неизменной частью политического ландшафта. И, пока не появится кто-нибудь, кто был бы намного лучше, она, по ее словам, не видит причин бунтовать", - говорится в статье. "Зачем его заменять? Я вижу огромный прогресс, - сказала Коновалова в интервью. - По-моему, люди слишком фокусируются на Путине. Что значит для меня Путин в моей повседневной жизни? Он не устанавливает цены, не говорит мне, с кем видеться или что носить. И я просто пытаюсь говорить себе каждый день: если я хочу быть счастливой, я должна сама сделать себя счастливой". "Все молодые россияне: и те, кто поддерживает Путина, и его противники, - оказались под влиянием его долгосрочного слияния с государством", - комментирует автор. Газета пересказывает результаты соцопросов: "Россияне в возрасте 18-24 лет чаще поддерживают Путина, чем их родители или любое другое предыдущее поколение, чаще считают, что страна движется в правильном направлении, а нынешняя российская система госуправления превосходит западные альтернативы (и Советский Союз)". Автор продолжает: "Кремль беспокоится о том, как привязать молодежь к государству до следующих выборов - 2024 года". "Нам нужно, чтобы молодежь купилась на систему до того, как уйдет Путин", - сказал в интервью в декабре некий "человек, близкий к Кремлю", пожелавший остаться анонимным. "В докладе с данными соцопросов, который без лишнего шума заказало правительство (этот документ оказался в распоряжении The Observer), после десятков исследований в фокус-группах сделан вывод, что россияне настроены оптимистично, но "на практике не могут вообразить, как продвинуться из своего нынешнего положения к "абстрактному" будущему", - пишет издание. "Молодежь сделалась одной из движущих сил российского оппозиционного движения", - замечает автор. - Многие бойкотируют голосование и вместо этого записываются в наблюдатели на выборах". "Помню, как мне было 12 лет, - сказал 22-летний Александр Шепелев, сторонник Алексея Навального, - и я видел, как к власти пришел Медведев, но я знал, что страной по-прежнему руководит Владимир Путин". Источник: The Observer