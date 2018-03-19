"Я умру, вы больше ничего не можете сделать"

На страницах немецкого издания Der Spiegel журналист Кристоф Гункель вспоминает об "истории загадочного, но снова актуального отравления" болгарского диссидента.

Речь идет об отравлении Георгия Маркова, коммуниста, известного болгарского писателя и "ненавистного противника" болгарского диктатора Тодора Живкова.

7 сентября 1978 года Георгий Марков ждал автобус на одной из остановок Лондона, когда на него натолкнулся незнакомец с зонтом. Марков почувствовал укол в бедро и умер спустя несколько дней.

"Он вдохнул, посмеялся и сказал: "Меня отравил КГБ, и я умру, тогда вы больше ничего не сможете сделать", - рассказал спустя десятилетия врач, спасавший Маркова. Позднее в результате вскрытия в ноге Маркова обнаружили платиновую капсулу, в которой были найдены следы растительного яда рицина, повествует автор.

Почти 40 лет спустя Великобританию потрясло еще одно загадочное покушение: были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль, работавший позднее на британские спецслужбы, и его дочь. Этот случай стал причиной тяжелого международного кризиса, отмечается в статье.

"Эти случаи разделяет многое. Тем не менее, существуют параллели, в частности, возникает вопрос: почему оба преступления были исполнены настолько сложно, что под подозрение неизбежно попадают спецслужбы? Конечно, в Лондоне не встретишь ничего еще более незаметного, чем зонт. Но и ничего более заметного, чем убийство с помощью зонта. Аналогично дела обстоят и с ядом, с которым семья Скрипаль вступила в контакт в пиццерии: по словам следователей, он был настолько мощным, что должен был разъесть стол и другие предметы, на которые попало вещество. Либо преступники хотели сделать все, чтобы их жертвы погибли, либо они хотели оставить свой ядовитый отпечаток", - рассуждает автор.

"Были ли покушения на Скрипаля, Маркова (а также на убитого полонием в 2006 году бывшего российского шпиона Литвиненко) целенаправленным устрашением? Должны ли они были посеять страх, с посылом, который не скажет ни один дипломат: посмотрите, мы не щадим предателей? Или же кто-то оставил ложные следы, как охотно намекает на это Москва?" - задается вопросами журналист.

"Случай с Марковым, по крайней мере, показывает: на быстрое расследование рассчитывать не стоит", - уверен Гункель. Потребовались десятилетия и политическая революция для того, чтобы обстоятельства убийства постепенно прояснились.

Несомненным является одно: несмотря на все опровержения, след ведет напрямую в Москву. По словам бывшего агента КГБ Олега Калугина, по крайней мере, в 1977 году для ликвидации противников режима вроде Маркова были одобрены "все средства". По словам Калугина, болгарские спецслужбы обратились тогда за помощью к КГБ. В КГБ медлили и согласились участвовать только косвенно: послали экспертов, предоставили яд и соответствующую информацию, но не предоставили убийцу, передает издание.

Согласно последним исследованиям Скотланд-Ярда, капсула попала в ногу Маркова с помощью малогабаритного, портативного контактного оружия, а зонт был лишь средством отвлечения внимания. Поражает то, насколько кропотливо Скотланд-Ярд на протяжении десятилетий занимался расследованием дела Маркова, в то время как Болгария после распада Советского Союза проявляла только вынужденный интерес к расследованию, отмечает автор. Так, Владимир Тодоров, бывший руководитель болгарских спецслужб, уничтожил шесть толстых томов документации по делу Маркова.

В совершение подобных бесцеремонных преступлений не верится по сей день. Вдова Георгия Маркова заявила однажды, что не могла поверить в то, что кто-то может убивать людей с помощью зонтов. Вероятно, похожие чувства испытывают сейчас и британцы, после того как химический яд внезапно появился в маленькой пиццерии в небольшом и спокойном городе Солсбери, пишет в заключение журналист.