19 марта 2018 г. Джон Муни | The Sunday Times Россия "вмешивается во все сферы жизни Ирландии" "Российская служба внешней разведки посылала агентов в Ирландию, чтобы шпионить за людьми, вовлеченными в политику, экономику, бизнес и технологический сектор, используя предоставленную МИДом дипломатическую аккредитацию, по данным источников в ирландской разведке", - передает The Sunday Times. Службы безопасности и военные считают, что СВР также послала в Дублин агента, чтобы заводить контакты под видом работы в СМИ, сообщает издание. В штаб-квартире ирландской полиции Garda полагают, что СВР активно ищет "источники" во всех секторах ирландской жизни, включая политику, СМИ, технологии и общественные организации с целью оказывать влияние на политические дебаты вокруг России, говорится в статье. Garda провела как минимум одну операцию против российского агентства, заставив его отозвать высокопоставленного офицера СВР из Ирландии, когда его он был разоблачен три года назад, сообщает газета. Россия считается угрозой для национальной безопасности Ирландии, поскольку на территории страны активно действуют, по меньшей мере, два секретных агентства, по данным источников в сфере безопасности. Garda и военные считают, что тайные операции в Ирландии проводит также ГРУ, уточняет издание. Источник: The Sunday Times